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Llegarán trámites y servicios gratuitos del Municipio a la colonia Nueva Era

Con el programa Presidencia Cerquita de Ti

La actividad se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las canchas de “fut rap”, ubicadas en el cruce de la calle José A. Valdez Reyna y el bulevar Cantú Rosas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar la atención directa a la ciudadanía y facilitar el acceso a servicios esenciales, el Gobierno Municipal llevará a cabo una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti” este jueves 19 de marzo en la colonia Nueva Era, a través del esquema Día del Pueblo.

La actividad se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las canchas de “fut rap”, ubicadas en el cruce de la calle José A. Valdez Reyna y el bulevar Cantú Rosas, donde las familias podrán acceder de manera gratuita a una amplia gama de trámites, servicios y programas.

Durante la jornada, las y los asistentes tendrán la oportunidad de participar en audiencias ciudadanas, realizar reportes y denuncias, así como recibir asesorías legales, gestionar convenios, tramitar documentos oficiales e incorporarse a programas sociales. Además, se ofrecerán inscripciones a talleres culturales y deportivos, fortaleciendo así el desarrollo comunitario.

En materia de salud, se instalarán brigadas que brindarán consultas generales, nutricionales, psicológicas y de atención integral para la mujer. De igual forma, se contará con servicios de detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, además de esquemas de vacunación y pruebas rápidas para VIH, VDRL y hepatitis.

El evento también contará con la participación del Registro Civil del Estado, donde se podrán realizar inscripciones, regularizaciones, cancelaciones y certificaciones. De igual forma, estará presente la Oficina Fiscal del Estado con información sobre placas, licencias e impuestos estatales.

Como parte de los apoyos sociales, se llevará a cabo el registro y entrega de apoyos alimentarios, además de la gestión de la tarjeta de descuentos “Juntos lo Hacemos Posible”. También se brindará atención por parte del Sistema DIF y se contará con un módulo del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, ofreciendo asesoría gratuita.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar soluciones reales a las colonias, promoviendo el bienestar social y facilitando el acceso a servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las familias neolaredenses.

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