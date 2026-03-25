Fallecen dos personas en situación de calle; ambos recibían atención médica

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas que vivían en situación de calle fallecieron en hechos distintos mientras recibían atención médica en el Hospital General de esta frontera, luego de haber sido rescatadas previamente de la vía pública por personal de Protección Civil en condiciones críticas de salud.

El primer deceso corresponde a Rosa Nelly “M”, de 70 años, quien había permanecido internada durante aproximadamente dos meses. De acuerdo con registros hospitalarios, la mujer fue ingresada el 22 de enero con diagnóstico de anemia severa y celulitis en el cuello. A pesar de los cuidados médicos brindados durante su estancia, falleció la noche del 22 de marzo a consecuencia de complicaciones derivadas de sus padecimientos.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al hospital para tomar conocimiento del fallecimiento y confirmaron que la mujer no contaba con familiares directos que se hicieran cargo de ella, recibiendo únicamente visitas esporádicas de conocidos.

En otro hecho, autoridades ministeriales también dieron fe de la muerte de un hombre que permanece en calidad de desconocido. El individuo fue ingresado de urgencia la tarde del 22 de marzo tras ser localizado en la vía pública con un cuadro severo de deshidratación y desequilibrio electrolítico.

Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado al área de terapia intensiva, donde finalmente falleció al mediodía del 23 de marzo.

En ambos casos, las autoridades confirmaron que los cuerpos no presentaban huellas de violencia, por lo que se determinó que las causas de muerte fueron naturales, asociadas a las condiciones de salud y a la exposición prolongada a la intemperie. Los restos permanecen en una funeraria local en espera de ser reclamados; de lo contrario, serán enviados a la fosa común.