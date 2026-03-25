Consolidan vecinos del sector Infonavit y Municipio espacio de decisión con CSP

A través de este mecanismo, las y los vecinos podrán organizarse, presentar propuestas comunitarias y participar activamente en la definición de proyectos, generando un impacto real en sus colonias. [Agencias]

A través de este mecanismo, las y los vecinos podrán organizarse, presentar propuestas comunitarias y participar activamente en la definición de proyectos, generando un impacto real en sus colonias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un ejercicio que fortalece la organización comunitaria y la toma de decisiones desde las colonias, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo la instalación del Consejo Social de Participación (CSP), integrando a vecinos de las colonias Infonavit Fundadores, Infonavit Benito Juárez y Fovissste.

Este acto representa un paso fundamental en la construcción de un modelo de gobernanza cercano, donde las y los ciudadanos se convierten en protagonistas del desarrollo de sus comunidades, al proponer y decidir acciones que impacten positivamente en su entorno.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó la relevancia de estos consejos como una herramienta para fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno, y dar respuesta directa a las necesidades de la población.

“Los Consejos Sociales de Participación son fundamentales para consolidar un gobierno cercano y transparente, donde las decisiones se construyen de la mano con la ciudadanía. Aquí no solo escuchamos, aquí trabajamos juntos para transformar las necesidades en resultados concretos que mejoren la calidad de vida de nuestras familias”, expresó Canturosas Villarreal.

A través de este mecanismo, las y los vecinos podrán organizarse, presentar propuestas comunitarias y participar activamente en la definición de proyectos, generando un impacto real en sus colonias.

Los Consejos Sociales de Participación surgen con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia un modelo más efectivo, en el que la voz de la población no solo sea escuchada, sino que se traduzca en resultados reales.

Este esquema busca dejar atrás los mecanismos únicamente consultivos, para dar paso a una dinámica donde las propuestas de las y los vecinos se conviertan en acciones reales que contribuyan a mejorar sus comunidades.