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Consignan a dos conductores tras incidente vial que dejó mujer lesionada

Autoridades ministeriales iniciaron carpeta por lesiones y daños; víctima fue hospitalizada con traumatismo craneoencefálico leve

Aldo Gabriel “Z” y Heriberto “M” fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de lesiones y daños, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos conductores fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Estado de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tras un incidente vial ocurrido en el bulevar Municipio Libre, en Nuevo Laredo, que dejó lesionada a una mujer identificada como Adriana Selene “S”, de 35 años, quien presentó traumatismo craneoencefálico leve y una herida en la cabeza.

De acuerdo con el reporte médico del Hospital México Americano, la mujer ingresó a las 17:07 horas trasladada por paramédicos de la Cruz Roja, permaneciendo consciente al momento de su valoración clínica.

El incidente se originó alrededor de las 14:30 horas sobre el bulevar Municipio Libre, a la altura del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST). En el lugar participaron una camioneta Ford Ranger modelo 2011, color blanco, conducida por Aldo Gabriel “Z”, de 25 años, y un automóvil MG5 modelo 2026, color negro, manejado por Heriberto “M”, de 43 años.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención a la mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su valoración médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con el informe de las autoridades, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se registró una colisión por alcance entre las unidades. Durante el altercado vial, Adriana Selene descendió del automóvil MG5 y se colocó en el carril de circulación, momento en el que fue impactada por la camioneta.

Tras el atropellamiento se generó una confrontación entre los conductores, quienes se agredieron de manera verbal y física.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer lesionada y la trasladaron al hospital para su valoración médica. En tanto, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron ambos vehículos.

Posteriormente, Aldo Gabriel “Z” y Heriberto “M” fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de lesiones y daños, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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