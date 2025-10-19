Fallece segunda víctima de la explosión en la Infonavit

María de Jesús Pérez, de 64 años, murió en el hospital donde permanecía internada tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 horas del 14 de octubre en la vivienda marcada con el número 45 de la calle Joaquín Argüelles Sur, donde la acumulación de gas derivó en una explosión seguida de un incendio de gran magnitud. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM .- María de Jesús Pérez, de 64 años, falleció en el hospital donde permanecía internada tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de la explosión registrada en la colonia Infonavit-Fundadores.

El siniestro ocurrió en la vivienda marcada con el número 45 de la calle Joaquín Argüelles, donde una acumulación de gas natural provocó una fuerte explosión e incendio que destruyó por completo las casas con los números 43, 45 y 47.

Paramédicos trasladaron de urgencia a María de Jesús al hospital del IMSS La Bandera, donde recibió atención médica especializada; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida días después.

La primera víctima fue Ani Lu Aguilar Campos, residente de la vivienda número 43, quien no logró sobrevivir a las quemaduras sufridas durante el siniestro.

En la casa número 47 resultaron lesionados Fátima Gabriela Iglesias, de 25 años, y su esposo Héctor Daniel García, de 27, quienes presentaron heridas leves. Su hijo de seis años no se encontraba en el lugar al momento de la explosión.

Un peatón identificado como Rafael Flores también resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que un estudiante del Cobat fue llevado a el ISSSTE, donde horas después fue dado de alta.

En total, la explosión dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro lesionadas, además de tres viviendas completamente destruidas y daños estructurales en casas y vehículos cercanos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas de la acumulación de gas que originó el siniestro.