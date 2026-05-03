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Mantiene ISSSTE vacunación contra la influenza

La epidemióloga informó que se realiza en distintos puntos de Nuevo Laredo

Priscila Pulido Hernández, epidemióloga de la Clínica Hospital Agosto 12 del ISSSTE. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Nuevo Laredo mantiene activa la aplicación de la vacuna contra la influenza, como parte de las acciones preventivas dirigidas a la población durante la temporada actual, informó la epidemióloga de la Clínica Hospital Agosto 12, Priscila Pulido Hernández.

“La invitación es abierta para toda la población. Estamos acercando las vacunas a distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso y proteger a más personas, especialmente a los grupos más vulnerables”, mencionó Pulido Hernández.

La especialista destacó que la vacunación se encuentra disponible para toda la ciudadanía, sin importar si son derechohabientes o no, a través de módulos fijos instalados en la unidad médica. Estos operan de 8:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas, donde además se aplican biológicos correspondientes al esquema básico infantil y vacunas para adultos.

Asimismo, indicó que, además de la influenza, se están aplicando vacunas contra neumococo, tétanos mediante el toxoide y sarampión, esta última de especial relevancia ante el contexto epidemiológico actual.

Para ampliar la cobertura, el personal de salud también realiza jornadas en escuelas, guarderías, centros comerciales y distintos puntos de la ciudad.

Para finalizar dijo que únicamente se solicita la cartilla de vacunación en el caso de menores de edad, mientras que los adultos pueden acudir con sus datos generales para recibir el biológico y su comprobante.

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