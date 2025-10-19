Rinde Municipio homenaje a los campeones históricos Tecolotes de los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran emotividad y orgullo, el Gobierno Municipal encabezó un homenaje a los exjugadores de los Tecolotes de los Dos Laredos, campeones de las históricas temporadas de 1977 y 1989, reconociendo su legado en la historia deportiva y cultural de la frontera.

Durante el evento encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar, en representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas; se presentó el documental “Los Tecolotes: Historia de Campeonato”, una producción que invita a revivir los momentos más gloriosos del equipo y a rendir tributo a quienes, con su talento, esfuerzo y corazón, pusieron en alto el nombre de Nuevo Laredo y de toda la región.

Este trabajo audiovisual se convirtió en una mirada entrañable al pasado, recordando que los Tecolotes no solo representan triunfos en el diamante, sino una parte esencial de la identidad y el orgullo de la ciudad.

Como parte del homenaje, se entregaron reconocimientos a los jugadores campeones de 1977: Jesús “Coco” Solís, Roberto “Boby” Rodríguez, Ignacio Ojeda, Ricardo Guerra, Bulmaro García, Humberto Ledezma, José Flores, Víctor García y Cuauhtémoc “Chito” Rodríguez.

También se reconoció a los campeones de 1989: Luis Trinidad Castillo, Jesús “Pitty” Ábrego, Javier Carranza, Manuel Romo, Héctor Guerrero, Ernesto Barraza, Luis Fernando Díaz, Enrique Ramírez, Obed Plascencia, Gerardo Garza Garza, Marco Antonio Romero, Juan Jesús Álvarez, Marco Antonio Cruz, Pedro Meré, Arturo Olvera, José “Zacatillo” Guerrero, Mario de la Mora Ontiveros y Víctor Lozano Rendón.

De igual manera, se otorgaron reconocimientos póstumos a figuras emblemáticas que dejaron huella en la historia del club, como Andrés Mora Ibarra, Carlos Soto, Alejandro Ortiz, Gerardo “Polvorita” Sánchez y Jesús Moreno, todos inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano por su destacada trayectoria. También se rindió homenaje a Jesús Franco García, Homero Solís Ramos, Eduardo Ferrer, José Luis Calzado, Gerardo Solís Robles, Jesús “Loco” Paredes y Jorge Calvo, quienes desde distintos ámbitos contribuyeron a fortalecer la grandeza de los Tecolotes.

Con este homenaje, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción del deporte y con el reconocimiento a quienes han contribuido a construir el legado de los Tecolotes de los Dos Laredos, símbolo de unidad, orgullo y tradición para las familias neolaredenses.