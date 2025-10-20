Mbappé da la victoria 1-0 al Madrid

Tras expulsión de jugador del Getafe en menos de un minuto

Kylian Mbappé, izquierda, del Real Madrid, observa el viaje del balón en el que fue el gol de su equipo en el partido de fútbol de La Liga entre Getafe y Real Madrid, el domingo 19 de octubre de 2025, en Getafe, España. (AP Foto/Manu Fernandez)

MADRID (AP) — El Real Madrid aprovechó una tarjeta roja para un jugador del Getafe que estuvo menos de un minuto en el campo para concretar el dominga la victoria 1-0 gracias al gol de Kylian Mbappé a los 80 minutos.

La luchada victoria devolvió al Madrid a la cima de La Liga española, dos puntos por delante del Barcelona, que el sábado venció 2-1 al colista Girona 2-1 con un gol en el tiempo de descuento de Ronald Araújo.

El décimo gol de la temporada de Mbappé, máximo anotador de La Liga, llegó poco después de que el anfitrión Getafe había quedado con un hombre menos debido a una tarjeta roja directa mostrada a Allan Nyom, unos 40 segundos después de que saliera del banquillo.

Nyom cometió una falta a Vinicius Junior, el delantero brasileño del Real Madrid, lejos del balón cuando el Madrid lanzaba un contraataque a los 77.

El Madrid, que había sufrido para generar ocasiones de gol, aprovechó la expulsión y Mbappé anotó con un disparo desde dentro del área tras un buen pase filtrado de Arda Güler.

Mbappé ha marcado en 13 de los 14 partidos que ha jugado esta temporada para su club y su selección. Ha anotado al menos una vez en 11 partidos consecutivos.

“Estamos muy contentos de cómo está, siendo decisivo por sus goles, participación”, señaló el técnico merengue Xabi Alonso. “unque los otros también le ayudan. Los goles te dan los puntos, pero hay muchas cosas por detrás”.

Alonso también elogió a Vinicus, quien ingresó a los 55 minutos por el argentino Franco Mastantuono.

“Ha tenido un gran impacto. Lo hemos hablado hoy por la mañana, que podía ser importante de inicio como para cambiar el partido. Así ha sido, el desequilibrio, las tarjetas, que todos sepan que pueden ser importantes en el rol que tienen. Es una victoria muy importante”, remarcó el entrenador.

Getafe se quedó con otro hombre menos cuatro minutos después cuando Álex Sancris recibió una segunda tarjeta amarilla por otra falta sobre Vinicius.

A pesar de jugar con nueve hombres, Getafe casi igualó en el tiempo de descuento, con el portero del Madrid Thibaut Courtois saliendo de la portería para hacer una difícil parada a corta distancia a un disparo de Abu Kamara dentro del área.

El técnico de Getafe, José Bordalás, reprobó la decisión de expulsar a Nyom: “Es excesiva, es una falta aparatosa pero con amarilla se habría solventado sin problema. Vinicius exagera, se toca la cara y expulsan a Nyom de manera injusta”.

Bordalás criticó a Vinicius, alegando que el delantero brasileño lo provocó al decirle “‘muy buen cambio’” por el ingreso de Nyom al partido.

Getafe, que solo tuvo un intento a puerta, se mantiene en el 12do lugar. Llevan cinco partidos sin ganar.

El Madrid ha ganado 10 de sus 11 partidos en todas las competiciones esta temporada. Su único revés fue la derrota en La Liga ante el Atlético de Madrid el mes pasado.

Al igual que en los otros partidos de La Liga este fin de semana, los jugadores se quedaron quietos durante los primeros 15 segundos del juego en oposición al plan de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Estados Unidos el 20 de diciembre.

De Frutos lidera al Rayo

Jorge de Frutos anotó dos goles en la primera mitad y Rayo Vallecano ganó 3-0 en la visita a Levante para su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones.

De Frutos, ex de Levante, anotó a los 12 y 25 minutos. Álvaro García selló la victoria a los 65.

El Rayo venía de otra victoria fuera de casa en la liga contra la Real Sociedad, y había vencido al Shkendija 2-0 en casa en la Liga Europa.

Levante ha ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos en su retorno a la primera división.

Real Sociedad y Celta siguen penando

La Real Sociedad necesitó un gol a los 89 minutos de Carlos Soler para empatar 1-1 en su visita a un Celta de Vigo en inferioridad numérica,xtendiendo el mal comienzo de temporada de ambos equipos.

El club donostiarra, antepenúltimo en la tabla,solo tiene una victoria en nueve partidos de liga, con cinco derrotas y tres empates. La única victoria del equipo del País Vasco fue contra el Mallorca.

Celta, que tuvo al defensor Carl Starfelt expulsado con una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de la primera mitad, abrió el marcador mediante Pablo Durán a los 20.

En el 17mo lugar, Celta sigue siendo el único equipo sin una victoria en La Liga después de nueve jornadas. Tiene siete empates y dos derrotas.

Simón salva al Athletic

Athletic Bilbao necesitó una sólida actuación del portero español Unai Simón para rescatar un empate 0-0 en el campo de Elche, recién ascendido.

El resultado mantuvo al Elche en el séptimo lugar empatado con el Athletic, que está en el octavo, ambos con 14 puntos.