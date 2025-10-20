El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Constata gobernador modernización del rastro de la UAT

El rastro ha sido equipado con una moderna sala de cortes y la cámara de empaques, así como adecuaciones al andén

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al refrendar su respaldo a los programas y acciones que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los cuales contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que se continuará trabajando para mejorar las instalaciones del rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta capital.

Durante un recorrido, este domingo, en las instalaciones de la FMVZ, acompañado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el gobernador constató el equipamiento y la mejora en las instalaciones del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) del plantel universitario.

El rastro ha sido equipado con una moderna sala de cortes y la cámara de empaques, así como adecuaciones al andén, lo que ha permitido eficientar el trabajo y elevar la productividad.

En el trayecto, el rector Dámaso Anaya agradeció al gobernador Villarreal Anaya, por el apoyo para equipar el rastro de Veterinaria que es uno de los más importantes de su tipo en el estado.

Destacó que gracias al apoyo del Gobierno de Tamaulipas, se logró modernizar la infraestructura con el fin de ofrecer un mejor servicio a los productores de la región que requieren de estos servicios.

En su intervención, el director de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, presentó un plan con diversas acciones que habrán de implementarse, con la participación de las y los ganaderos, así como de productores de semillas y empresarios para fortalecer el sector agropecuario del centro de Tamaulipas.

Fallece segunda víctima de la explosión en la Infonavit
Marruecos hace historia y se corona campeón mundial Sub20 tras someter 2-0 a Argentina

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.