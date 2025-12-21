Fallece ciclista atropellado tras más de un mes hospitalizado

La víctima permaneció en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta su fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La víctima permaneció en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta su fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 59 años, identificado como Pedro “A”, falleció en el Hospital del IMSS, donde había permanecido hospitalizado durante más de un mes tras ser atropellado en un accidente ocurrido el 21 de noviembre en la carretera al Aeropuerto, a la altura de la colonia Nueva Era.

De acuerdo con los informes de la Policía Investigadora, el accidente sucedió alrededor de las 23:40 horas, cuando Pedro circulaba en su bicicleta tipo montaña y fue atropellado por una camioneta GMC Sierra modelo 2000, conducida por Cristian “N”, de 31 años. Testigos indicaron que el ciclista se atravesó en el paso de la camioneta, provocando el impacto.

Pedro fue trasladado de inmediato al Hospital General en estado grave, donde ingresó en el área de shock debido a las múltiples heridas sufridas. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al IMSS “La Bandera” para su atención en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta su fallecimiento.

El cuerpo de Pedro fue encontrado en el hospital en posición decúbito dorsal y no presentaba señales visibles de violencia. La Policía Investigadora fue informada por el personal de Trabajo Social del deceso, y a las 10:15 horas se realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a Funerales Valdez para la práctica de la necropsia de ley.

La esposa de la víctima, Claudia Yadira “G”, se presentó en el hospital para identificar a su esposo y explicó que se enteró del accidente a través de redes sociales. Tras acudir al lugar, personal de Tránsito le confirmó que Pedro había sido trasladado de emergencia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.