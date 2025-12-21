Noche de unión y celebración en la posada de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- La noche de ayer, viernes, fue una velada inolvidable para los abogados de Nuevo Laredo.

La Barra de Abogados de la ciudad celebró una gran posada, reuniendo a sus agremiados en un ambiente de fiesta y camaradería.

La cena, regalos, baile y diversión fueron el plato fuerte de la noche, que contó con la presencia de todo el gremio.

Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados, fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida y unión.

“En esta nueva Barra de Abogados, todos son bienvenidos”, destacó Miranda Niño, quien invitó a todos los abogados a unirse a la prestigiosa asociación.

El presidente también envió un mensaje de esperanza para el próximo año, deseando una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo a todos los abogados de Nuevo Laredo.

La noche también contó con un mensaje especial de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, quien envió un video felicitando a los abogados de la ciudad.

Contreras López anunció que próximamente visitará Nuevo Laredo y que su medio de enlace será Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados.

Fue una noche especial llena de alegría y júbilo, que reflejó la unión y el compromiso de los abogados de Nuevo Laredo. La Barra de Abogados se consolida como una institución líder en la ciudad, trabajando por la unión y el desarrollo del gremio.