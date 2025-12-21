Resulta peatón gravemente lesionado tras ser atropellado en Calzada de los Héroes

Intentó cruzar fuera de zona permitida y fue trasladado al IMSS bajo observación médica tras impacto

El hombre fue embestido por una camioneta cuando trató de atravesar la vía sin tomar las debidas precauciones. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un peatón resultó gravemente lesionado tras ser atropellado en una de las vialidades con mayor carga vehicular de esta frontera, luego de intentar cruzar fuera de las zonas permitidas en la Calzada de los Héroes, al poniente de la ciudad.

El incidente se registró la tarde del viernes, alrededor de las 17:00 horas, a la altura del cruce con la calle Carlos Osuna, donde un hombre fue embestido por una camioneta cuando trató de atravesar la vía sin tomar las debidas precauciones.

La persona lesionada fue identificada como Óscar José, de 55 años, quien quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto, presentando múltiples golpes que le impidieron incorporarse por su propio pie.

De acuerdo con los primeros reportes, el peatón intentó cruzar la calzada en un punto no autorizado, justo cuando una camioneta Nissan Titan modelo 2005 circulaba de oriente a poniente, sin que su conductor tuviera oportunidad de evitar el choque.

Automovilistas y transeúntes que presenciaron el hecho solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de Ariana Medic, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras ser estabilizado en el lugar, los socorristas determinaron su traslado inmediato a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para una valoración más completa de sus lesiones.

Elementos de Tránsito y Vialidad acordonaron el área y controlaron la circulación para prevenir un segundo percance, mientras el peritaje correspondiente concluyó que la causa del atropellamiento fue la imprudencia del peatón, al no utilizar los cruces señalizados en una vía de alto flujo vehicular.