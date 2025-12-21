PSG inicia defensa de la Copa de Francia con fácil victoria ante equipo modesto

PARÍS.- Paris Saint-Germain comenzó el sábado la defensa de su Copa de Francia con una victoria de 4-0 ante el Vendée Fontenay de quinta división para conseguir un lugar entre los mejores 32 equipos.

Gonçalo Ramos anotó dos veces, mientras que las estrellas Ousmane Dembélé y Désiré Doué marcaron una vez cada uno para el PSG, campeón récord en 16 ocasiones, en un partido en el estadio del equipo de la Ligue 1, Nantes.

No hubo sorpresas ya que los equipos de primera división Lille, Lorient, Metz, Paris FC y Toulouse avanzaron, con Jonathan Ikoné anotando un triplete en la victoria de 3-0 del PFC contra el modesto Raon-l’Étape.

El Avranches de tercera división eliminó al Brest de la Ligue 1 el viernes.