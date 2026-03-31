Exhorta Tránsito Municipal respetar normas viales en vacaciones

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Dirección de Tránsito y Vialidad destacan el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo. [Agencias]

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Dirección de Tránsito y Vialidad destacan el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Tránsito y Vialidad hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y precaución, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

El encargado del despacho de la dependencia, Armando de la Torre Toledo, exhortó a los conductores a adoptar medidas básicas de seguridad al momento de manejar, especialmente durante estos días en los que se incrementa la movilidad en la ciudad y en carreteras.

“Invitamos a todas y todos los conductores a circular con precaución, respetar las normas de tránsito y priorizar la seguridad de sus familias. La prevención es clave para evitar incidentes y lograr un saldo blanco en esta temporada”, señaló.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Dirección de Tránsito y Vialidad destacan el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, no manejar bajo los efectos del alcohol o en estado de fatiga, así como respetar los límites de velocidad y la señalización vial.

También, informó que durante este periodo vacacional se implementará un operativo de vigilancia permanente en los puntos de mayor afluencia vehicular, con la presencia de elementos de tránsito que brindarán orientación a la ciudadanía, agilizarán la circulación y atenderán cualquier eventualidad.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para garantizar una Semana Santa segura, por lo que hizo un llamado a la corresponsabilidad de la población para contribuir al orden y la seguridad vial en el municipio.