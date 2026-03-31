Celebran el Día Internacional de la Danza con gran espectáculo

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de expresión cultural que fomenten el desarrollo artístico y acerquen el arte a la ciudadanía. [Agencias]

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de expresión cultural que fomenten el desarrollo artístico y acerquen el arte a la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza, la Dirección de Arte y Cultura llevó a cabo un magno espectáculo en el que participaron diversas academias y grupos de la ciudad, consolidando una jornada artística que destacó por su diversidad, calidad escénica y riqueza cultural.

El evento reunió a decenas de bailarines que ofrecieron al público una muestra vibrante de distintos géneros, entre los que destacaron danza moderna, danza contemporánea, K-Pop, danza folclórica, danza árabe y ballet, entre otros estilos, logrando una experiencia escénica dinámica y representativa de la pluralidad artística local.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de los grupos de danza folclórica, quienes llenaron el escenario de tradición, color y orgullo, evocando las raíces culturales y el sentido de identidad que caracteriza a estas expresiones artísticas.

La Dirección de Arte y Cultura reconoció el talento, la disciplina y el compromiso de maestros, alumnos y agrupaciones participantes, destacando que su dedicación no solo fortalece la formación artística, sino que también contribuye a preservar y difundir el patrimonio cultural a través de la danza.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de expresión cultural que fomenten el desarrollo artístico y acerquen el arte a la ciudadanía, celebrando la danza como una manifestación universal que une, inspira y transforma.