Realiza Ayuntamiento jornada de limpieza en la colonia La Joya

Se reconoció el compromiso de las y los participantes, quienes con su esfuerzo y disposición hacen posible avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable. [Agencias]

Se reconoció el compromiso de las y los participantes, quienes con su esfuerzo y disposición hacen posible avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para el cuidado del entorno urbano, la Coordinación General de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal llevó a cabo una jornada de limpieza en la colonia La Joya, con la participación de jóvenes de servicio social y el respaldo de integrantes del grupo Scout Grupo 1 Solaris Nuevo Laredo.

Durante esta actividad, orientada a promover la responsabilidad ambiental y la participación ciudadana, se logró la recolección de 106 kilogramos de residuos sólidos, contribuyendo de manera directa a mejorar las condiciones de limpieza y orden en este sector de la ciudad.

La dependencia destacó que este tipo de jornadas no solo impactan positivamente en la imagen urbana, sino que también fortalecen la conciencia colectiva sobre la importancia de mantener espacios públicos dignos y saludables.

De igual forma, se reconoció el compromiso de las y los participantes, quienes con su esfuerzo y disposición hacen posible avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable.

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la visión de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de impulsar políticas públicas que promuevan el cuidado del medio ambiente y eleven la calidad de vida de las familias neolaredenses.