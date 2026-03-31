Firma Trump orden para padrón nacional de votantes y restringir voto por correo

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para crear un padrón nacional de votantes verificados y habilitados, una medida que con seguridad atraerá impugnaciones legales mientras el mandatario sigue propugnando por más restricciones al voto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año.

La medida ordena al Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, elaborar el padrón de votantes habilitados en cada estado. También pretende impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe boletas de voto por correo a quienes no figuren en el padrón electoral de cada estado, aunque es probable que el presidente no tenga facultades para ordenar lo que hace el Servicio Postal.

Trump también pide que las boletas tengan sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento, según la orden ejecutiva, que fue informada en primera instancia por el Daily Caller.

“Creo que va a ser realmente genial”, comentó Trump.

Sin embargo, es previsible que la orden del martes dé pie a impugnaciones legales, ya que el presidente continúa intentando interferir en elecciones administradas por los estados.

La primera orden ejecutiva de Trump sobre elecciones, emitida en marzo, requería cambios de gran alcance en la forma en que se realizan los comicios en todo el país, incluida la incorporación de un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes y la exigencia de que las boletas enviadas por correo se reciban en las oficinas electorales a más tardar el día de las elecciones. Gran parte de esas medidas han sido bloqueadas mediante demandas presentadas por grupos defensores de los derechos electorales y por fiscales generales estatales demócratas, quienes alegan que se trata de una apropiación inconstitucional de poder que privaría del derecho al voto a grandes grupos de electores.

Trump también dijo en febrero en una entrevista con un podcaster conservador que quiere “tomar el control” de las elecciones en zonas gobernadas por demócratas, alegando acusaciones de fraude que numerosas auditorías, investigaciones y tribunales han desacreditado.

La orden electoral del martes muestra que no ha aprendido de sus infructuosos intentos anteriores de tomar control de las elecciones, señaló David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

“La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones en los estados”, indicó Becker. “Esto será bloqueado tan pronto como los abogados puedan llegar al tribunal”.

Las elecciones en Estados Unidos no están centralizadas. En lugar de ser administradas por el gobierno federal, las llevan a cabo funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones de todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que la población total de algunos estados. La llamada “Cláusula Electoral” de la Constitución también otorga al Congreso la facultad de “dictar o modificar” las normas electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración electoral.

El presidente es un abierto crítico del voto por correo, y afirma que la práctica está plagada de fraude, mientras presiona a los legisladores para que aprueben una amplia ley electoral que lo restringiría. Las acusaciones de Trump sobre un fraude generalizado carecen de fundamento; un informe de 2025 de la Institución Brookings concluyó que el fraude en el voto por correo ocurrió en apenas el 0,000043% del total de boletas enviadas por correo, es decir, alrededor de cuatro casos por cada 10 millones de boletas.

El propio Trump ha utilizado boletas por correo para votar. De hecho lo hizo la semana pasada en las elecciones locales de Florida. La Casa Blanca ha dicho que Trump se opone al voto universal por correo, y no a los votantes individuales que puedan necesitar ese método alternativo por motivos como viajes o despliegue militar.