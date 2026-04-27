Irán reabriría el estrecho de Ormuz si EU levanta el bloqueo

El carguero de bandera india Jag Vasant, que transporta gas licuado de petróleo, visto en el puerto de Mumbai, en Mumbai, India, tras haber cruzado el estrecho de Ormuz, el 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

El carguero de bandera india Jag Vasant, que transporta gas licuado de petróleo, visto en el puerto de Mumbai, en Mumbai, India, tras haber cruzado el estrecho de Ormuz, el 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

EL CAIRO, Egipto (AP) — Irán ha ofrecido poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que dejaría las discusiones sobre la cuestión más amplia de su programa nuclear para una fase posterior, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Parece poco probable que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Con un alto el fuego frágil aun en vigor, Estados Unidos e Irán están atrapados en un pulso sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

El cierre del estrecho, mientras tanto, ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de media legislatura, y ha presionado a sus aliados del Golfo, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

El cierre también ha tenido efectos de gran alcance en toda la economía mundial, elevando el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta aplazaría las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán para una fecha posterior. Trump dijo que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los dos funcionarios, que tenían conocimiento de la propuesta, hablaron bajo condición de anonimato para tratar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes este fin de semana. El medio de noticias Axios informó primero sobre la propuesta de Irán.

Mientras tanto, el ministro iraní de Exteriores visitaba Rusia, que durante mucho tiempo ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado

La capacidad de Irán para asfixiar el tráfico en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico, ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a qué lado puede soportar más penurias.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

El precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, cotizaba el lunes alrededor de 108 dólares por barril, casi un 50% más que cuando comenzó la guerra.

El canciller iraní celebra reuniones mientras se estanca la negociación con EEUU

Trump prorrogó la semana pasada de manera indefinida el alto el fuego que Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril y que en gran medida ha detenido los combates. Pero un arreglo permanente sigue siendo esquivo en una guerra que ha matado a miles de personas.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA dijo que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, aterrizó en San Petersburgo el lunes por la mañana antes de una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, Araghchi señaló en una entrevista en video publicada por IRNA.

Pakistán ha tratado de reactivar conversaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos, y se esperaban negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. En su lugar, Trump canceló un viaje de sus emisarios y sugirió que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

Durante el fin de semana, Araghchi hizo dos escalas en Pakistán y una visita a Omán, que comparte el estrecho con Irán. También habló por teléfono con sus homólogos de Qatar y Arabia Saudí el domingo.

Irán quiere persuadir a Omán para que respalde un mecanismo para cobrar peajes a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

La respuesta de Omán no estaba clara de inmediato.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, también indicó que Irán insistió en poner fin al bloqueo de Estados Unidos antes de nuevas conversaciones y que mediadores encabezados por Pakistán están tratando de salvar importantes diferencias entre los países.

Trump dice que Irán ha ofrecido una propuesta “mucho mejor”

Trump dijo a periodistas el sábado que después de que cancelara un viaje de sus emisarios a Pakistán , Irán envió una propuesta “mucho mejor”.

No dio más detalles, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán “no tendrá un arma nuclear”. Irán insiste en que su programa es pacífico, pero Estados Unidos quiere eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podrían utilizarse para construir una bomba, si Teherán decidiera perseguirlo.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.509 personas en Líbano, donde los combates entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, se reanudaron dos días después de que empezara la guerra con Irán. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo. Han muerto quince soldados israelíes en Líbano, 13 militares de Estados Unidos en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah se ha extendido por tres semanas. Hezbollah no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.