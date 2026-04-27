Localizan muerto al cuarto minero atrapado en mina de Sinaloa

Permanecía atrapado desde hace más de un mes en una mina de oro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades localizaron el lunes sin vida a un minero que permanecía atrapado desde hace más de un mes en una mina de oro que se derrumbó en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

El cuerpo del minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, fue hallado en la madrugada. Había quedado atrapado el 25 de marzo con otros tres trabajadores en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, dijo en un comunicado la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El derrumbe en la mina fue provocado por una falla de la presa de jales, una estructura diseñada para almacenar agua y escombros mineros. En el momento del accidente en la mina estaban trabajando 25 personas de las cuales 21 lograron salir por sus propios medios.

Cinco días después del derrumbe las autoridades lograron rescatar con vida a uno de los cuatro atrapados a unos 300 metros de profundidad y el 7 de abril fue encontrado también con vida un segundo trabajador. Poco después se reportó el hallazgo del cuerpo de un tercer minero.

En agosto de 2022, 10 mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila, un caso que desató una fuerte polémica tras poner al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.

La mayor tragedia minera en la historia del país tuvo lugar hace dos décadas, en febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila. En ella murieron 65 mineros tras una explosión.