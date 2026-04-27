Hombre se declara culpable del asesinato en 2002 de Jam Master Jay

Le dijo a un juez que ayudó a otras personas a entrar en un edificio para que pudieran emboscar al DJ

ARCHIVO - Jason Mizell de Run-D.M.C., Jam-Master Jay, posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986, en Nueva York. (Foto AP/G. Paul Burnett, archivo)

ARCHIVO - Jason Mizell de Run-D.M.C., Jam-Master Jay, posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986, en Nueva York. (Foto AP/G. Paul Burnett, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Casi un cuarto de siglo después de que el rapero Jam Master Jay, de Run-DMC, fuera asesinado a tiros, un hombre admitió el lunes ante un tribunal haber tenido un papel en un homicidio que desconcertó a los investigadores durante décadas.

Jay Bryant, de 52 años, se declaró culpable de un cargo federal de asesinato y le dijo a un juez que ayudó a otras personas a entrar en un edificio para que pudieran emboscar al DJ, cuyo nombre verdadero es Jason Mizell, en su estudio de grabación.

Bryant le dijo a un magistrado federal: “Sabía que se iba a usar un arma para dispararle a Jason Mizell. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era un delito”.

La admisión de Bryant aporta cierto cierre, pero también añade complejidad, a un caso enrevesado.

Bryant no identificó a las otras personas con las que actuó. Pero un jurado condenó en 2024 a otros dos hombres, Karl Jordan Jr. y Ronald Washington, aunque posteriormente un juez exoneró a Jordan.

Washington también ha impugnado su condena.

Mizell manejaba las tornamesas en Run-DMC, un trío pionero que formó con sus amigos Darryl “DMC” McDaniels y Joseph Simmons, conocidos como DJ Run y Rev. Run.

Con éxitos de la década de 1980 como “It’s Tricky”, “My Adidas” y una versión de “Walk This Way” de Aerosmith, ayudaron a que el rap ascendiera desde un género urbano hasta la popularidad masiva. Run-DMC fue el primer grupo de rap con álbumes certificados oro y platino, una portada en Rolling Stone y un video en MTV. El trío fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2009. Mizell también fue mentor de otros artistas de hip hop, incluido un joven 50 Cent.

A los 37 años, Mizell fue abatido a tiros en su estudio en el barrio de Queens donde había crecido. Su muerte en octubre de 2002 siguió a los asesinatos, a finales de la década de 1990, de otras dos grandes figuras del hip hop: Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Las autoridades tuvieron dificultades con los tres casos durante años.

Jordan y Washington, ahijado de Mizell y viejo amigo, respectivamente, fueron arrestados en 2020. Los fiscales afirmaron que los hombres estaban resentidos por haberse quedado sin una parte de un fallido negocio de cocaína que Mizell había intentado concretar. Aunque Run-DMC era conocido por su mensaje antidrogas, los fiscales y un testigo del juicio señalaron que el DJ se dedicaba a la venta de cocaína en sus últimos años para cubrir sus gastos y seguir siendo generoso con sus amigos después de que el dinero de la música se redujera.

Según los fiscales y testigos del juicio, Jordan le disparó a Mizell mientras Washington bloqueaba la puerta durante el tiroteo y ordenaba a uno de los asistentes de Mizell que se tirara al suelo. Ambos hombres negaron las acusaciones. Los abogados de Jordan sostuvieron que él estaba en la casa de su novia cuando le dispararon al DJ, y los abogados de Washington afirmaron que no tenía ningún incentivo para matar al famoso amigo que lo ayudaba económicamente.

Casi tres años después de sus arrestos, los fiscales incorporaron de forma abrupta a Bryant a su reconstrucción del homicidio.

Al señalar que se había encontrado ADN de Bryant en una gorra en la escena del crimen, en el estudio, y que se le había visto entrando al edificio, los fiscales lo añadieron a la acusación formal por asesinato. Ya estaba encarcelado por cargos federales de drogas y armas, de los que desde entonces se ha declarado culpable.

Bryant conocía a alguien en común con Jordan y Washington, según el testimonio en su juicio. Pero, a diferencia de ellos, Bryant tenía poca, o casi ninguna, relación con Mizell.

El tío de Bryant ha dicho que su sobrino le contó que le disparó a Mizell después de que el artista intentara alcanzar un arma. Pero nadie más testificó que Bryant siquiera hubiera entrado al estudio, y el entonces fiscal Artie McConnell argumentó en 2024 que Bryant estaba “involucrado, pero no es el asesino”.

En cambio, los fiscales sostuvieron que Bryant fue reclutado para abrirse paso hasta el edificio del estudio y abrir una puerta trasera de emergencia, lo que permitió que Washington y Jordan entraran sin tener que llamar al timbre y alertar a Mizell de que venían.

Aunque ni el ADN de Jordan ni el de Washington estaba en la gorra, McConnell sugirió que uno de ellos la había dejado allí por accidente, y que Bryant simplemente la había tocado en algún momento antes.