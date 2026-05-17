Gana Bulgaria su primer Festival de Eurovisión con la canción ‘Bangaranga’

Certamen celebrado en Viena estuvo marcado por protestas y boicots contra participación de Israel

Dara, de Bulgaria, interpreta la canción "Bangaranga" durante la gran final del 70mo Festival de Eurovisión en Viena, Austria, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Meissner)

Dara, de Bulgaria, interpreta la canción "Bangaranga" durante la gran final del 70mo Festival de Eurovisión en Viena, Austria, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Meissner)

VIENA. Austria.- Bulgaria ha ganado el 70mo Festival de la Canción de Eurovisión con el himno fiestero “Bangaranga” de la cantante Dara.

Dara venció a otros 24 competidores durante la gran final del sábado en Viena. Los ritmos contagiosos de la canción y la rutina de baile fueron un éxito tanto entre los jurados nacionales como entre los espectadores, que juntos deciden la votación.

Es la primera victoria de Bulgaria en Eurovisión.

El competidor israelí Noam Bettan quedó segundo tras un concurso empañado por protestas contra la participación de su país.

Tras una semana de expectación, artistas de 25 países subieron al escenario del Wiener Stadthalle de Viena para disputarse la corona pop del continente. Millones de espectadores en todo el mundo juzgaron las actuaciones de una apasionada violinista finlandesa, un rapero folk moldavo, una banda serbia de metal y muchos más en el evento del 70mo aniversario de Eurovisión.

El concurso, estrafalario y colorido, ha sido comparado con la Copa del Mundo, pero con canciones en lugar de fútbol. Y, igual que los deportes a nivel global, a menudo se ve envuelto en política. Por tercer año, el certamen se ha visto empañado por llamados a excluir a Israel por sus conflictos en Gaza y en otros lugares, y cinco participantes de larga data —España, Holanda, Irlanda, Islandia y Eslovenia— boicotearon el festival en señal de protesta.