Impulsa Bloquera Comunitaria Municipal sueño de más familias

Actualmente, en la bloquera se elaboran alrededor de 400 blocks diarios, con una proyección anual superior a los 150 mil blocks. [Agencias]

Actualmente, en la bloquera se elaboran alrededor de 400 blocks diarios, con una proyección anual superior a los 150 mil blocks. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas supervisó la producción de la Bloquera Comunitaria, un proyecto impulsado por el Gobierno Municipal que representa un importante apoyo para las familias neolaredenses al facilitar el acceso a materiales de construcción a bajo costo para mejorar, ampliar o construir espacios dignos en sus hogares.

Actualmente, en la bloquera se elaboran alrededor de 400 blocks diarios, con una proyección anual superior a los 150 mil blocks, permitiendo que las familias puedan adquirir este material hasta un 30 por ciento más barato, con un costo aproximado de 18 pesos por pieza. Además, mediante el IMVISU, las y los beneficiarios cuentan con facilidades de pago en parcialidades, haciendo más accesible la construcción de sus proyectos.

“Con esta bloquera estamos ayudando directamente a la economía de las familias, porque ahora pueden adquirir blocks a un precio accesible y construir una habitación, ampliar su vivienda o levantar una barda sin que eso represente un gasto imposible. Este es un gobierno que trabaja para que más personas puedan vivir mejor y con mayor dignidad”, destacó la alcaldesa.

Durante el recorrido, la alcaldesa estuvo acompañada por Carlos Montiel, director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), con quien constató el avance de este programa que, desde su inauguración el pasado 26 de febrero, se convirtió en la primera Bloquera Comunitaria de Tamaulipas y una estrategia social enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias.

El Gobierno Municipal ha consolidado este programa como una estrategia integral de apoyo a la vivienda, ya que además de ofrecer material a bajo costo, el IMVISU brinda gratuitamente el trámite de permisos de construcción ante la Dirección de Desarrollo Urbano, facilitando a las familias el proceso para realizar ampliaciones o mejoras en sus hogares.

De igual forma, el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLADU) ofrece asesoría completamente gratuita por parte de arquitectos especializados, quienes orientan a las familias para que las ampliaciones de sus viviendas sean funcionales, seguras y adecuadas a sus necesidades.

Con este esfuerzo coordinado entre dependencias municipales, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que generen bienestar social, fortalezcan el patrimonio de las familias y permitan que más ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna.

Los interesados en acceder a este programa, pueden acudir a las oficina de IMVISU ubicadas en el anexo del edificio del Palomar o llamar al 867 463 0463.