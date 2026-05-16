Choca conductor a exceso de velocidad contra vehículos estacionados

Pese a la magnitud del choque y a los severos daños que sufrió su vehículo, el conductor logró descender por su propio pie y se dio a la fuga entre las calles del sector. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Pese a la magnitud del choque y a los severos daños que sufrió su vehículo, el conductor logró descender por su propio pie y se dio a la fuga entre las calles del sector. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Cuantiosos daños materiales dejó un accidente vial registrado en el Bulevar Rea, en su intersección con la calle Eco, en el fraccionamiento El Progreso, luego de que el conductor de un automóvil, presuntamente a exceso de velocidad, impactara dos vehículos estacionados y abandonara el lugar.

El percance ocurrió cuando el responsable circulaba de poniente a oriente a bordo de un Cadillac CTS modelo 2009. De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el operador perdió el control de la unidad debido a la velocidad, cargándose hacia su extrema derecha.

En su trayectoria, el Cadillac se impactó contra la parte trasera de un automóvil Nissan modelo 2012 que se encontraba debidamente estacionado, proyectándolo hacia la banqueta de un domicilio. A consecuencia del impacto, el Nissan fue desplazado y terminó colisionando contra una camioneta Jeep Grand Cherokee, también estacionada en el lugar.

Pese a la magnitud del choque y a los severos daños que sufrió su vehículo, el conductor logró descender por su propio pie y se dio a la fuga entre las calles del sector. Hasta el momento, se desconoce su identidad y si resultó con lesiones.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas, además de iniciar las investigaciones para localizar al responsable.