Gana mexicano Paco López el Preakness Stakes con Napoleon Solo tras cerrado final

Caballo sorprendió en Laurel Park y superó a Iron Honor en la segunda joya de la Triple Corona

El jockey mexicano Paco López, montado en Napoleon Solo, lidera la carrera Preakness Stakes el sábado 16 de mayo de 2026 en Laurel, Maryland (AP Foto/Nick Wass)

El jockey mexicano Paco López, montado en Napoleon Solo, lidera la carrera Preakness Stakes el sábado 16 de mayo de 2026 en Laurel, Maryland (AP Foto/Nick Wass)

LAUREL, Maryland.- Montado por el mexicano Paco López, Napoleon Solo contuvo a Iron Honor en los metros finales para ganar el sábado la carrera Preakness Stakes, con lo que se reivindicó tras un par de quintos puestos para lograr su primera victoria del año.

El ganador del Derby de Kentucky, Golden Tempo, quedó fuera de la carrera, lo que dejó una competencia abierta para cualquiera de los 14 caballos en pos de la joya intermedia de la Triple Corona. Preakness se celebró este año en Laurel Park porque el hipódromo de Pimlico, en Baltimore, está en remodelación.

Taj Mahal tanía una cuota de 9-2 —la más alta para un favorito del Preakness desde que la carrera se trasladó a su distancia actual de 1 3/16 millas en 1925. Iron Honor había sido el favorito en la línea matutina con 9-2, pero para cuando los caballos entraron en el arrancadero era una opción de 8-1.

Taj Mahal salió al frente temprano y cubrió el primer cuarto de milla en 22,66 segundos, pero el invicto caballo de la entrenadora Brittany Russell no pudo sostenerse y fue superado por Napoleon Solo (7-1) cerca de la entrada de la recta final.

Iron Honor fue una amenaza al final, pero se quedó corto por 1 1/4 cuerpos.

Chip Honcho fue tercero.

Preakness, que antes era un evento bullicioso con multitudes de aficionados y música en vivo en el césped interior, se disputó este año en Laurel en un ambiente apagado, con la asistencia limitada a 4.800 personas.