Volcadura deja dos mujeres lesionadas tras fuerte choque en Municipio Libre

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial con volcadura dejó como saldo dos personas lesionadas la tarde de este sábado en el bulevar Municipio Libre, a la altura del sector Casas Geo.
En el percance participaron un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2014, conducido por Brayan Alberto, de 18 años, y un Nissan Altima modelo 2005, manejado por Alejandrina, de 45 años, quien viajaba acompañada de Dora Alicia, de 67 años.
De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor del Malibu circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Municipio Libre cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad. Esto provocó que invadiera el camellón central y se proyectara hacia los carriles contrarios.
Tras cruzar el camellón, el vehículo impactó al Nissan Altima, que se desplazaba en sentido de oriente a poniente. A consecuencia del impacto, esta última unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, quedando con las llantas hacia arriba.
Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las ocupantes del Altima, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.
Elementos de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de las unidades involucradas, así como el restablecimiento de la circulación en la zona.