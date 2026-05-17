Volcadura deja dos mujeres lesionadas tras fuerte choque en Municipio Libre

Peritaje señala que joven conductor perdió el control al tomar una curva en sector de Casas Geo

En el percance participaron un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2014 y un Nissan Altima modelo 2005. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En el percance participaron un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2014 y un Nissan Altima modelo 2005. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial con volcadura dejó como saldo dos personas lesionadas la tarde de este sábado en el bulevar Municipio Libre, a la altura del sector Casas Geo.

En el percance participaron un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2014, conducido por Brayan Alberto, de 18 años, y un Nissan Altima modelo 2005, manejado por Alejandrina, de 45 años, quien viajaba acompañada de Dora Alicia, de 67 años.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor del Malibu circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Municipio Libre cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad. Esto provocó que invadiera el camellón central y se proyectara hacia los carriles contrarios.

Tras cruzar el camellón, el vehículo impactó al Nissan Altima, que se desplazaba en sentido de oriente a poniente. A consecuencia del impacto, esta última unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, quedando con las llantas hacia arriba.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las ocupantes del Altima, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

Elementos de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de las unidades involucradas, así como el restablecimiento de la circulación en la zona.