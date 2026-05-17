Alex Smalley toma ventaja de dos golpes en un reñido Campeonato de la PGA

Alex Smalley realiza su tiro de salida al hoyo cuatro en la tercera ronda del Campeonato de la PGA, el sábado 16 de mayo de 2026 en Newton Square, Pensilvania (AP Foto/Carolyn Kaster)

Alex Smalley realiza su tiro de salida al hoyo cuatro en la tercera ronda del Campeonato de la PGA, el sábado 16 de mayo de 2026 en Newton Square, Pensilvania (AP Foto/Carolyn Kaster)

NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania.- El Campeonato de la PGA, donde nadie pudo tomar el control el sábado, es ahora el major que prácticamente todos pueden ganar.

Alex Smalley tiene al menos una ventaja inicial gracias a su sublime juego en los últimos nueve hoyos en el Aronimink Golf Club, con seis birdies en sus últimos diez para un 68, dos bajo par, y una ventaja de dos golpes.

Su impulso final evitó que este Campeonato de la PGA tuviera el mayor atasco en la cima tras 54 hoyos en la historia de los torneos del Grand Slam. Hubo un empate de siete jugadores por el liderato con una hora restante para el final de la tercera ronda. Y varios jugadores de alto calibre estaban cerca..

Catorce jugadores compartieron al menos el liderato el sábado. A mitad de la tercera ronda, 28 golfistas estaban separados por dos golpes. Y no eran cualquier tipo de jugador.

El español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy estuvieron entre los que empataron en un momento. Xander Schauffele y Patrick Reed estaban justo detrás. Prácticaamente el único que no logró aprovechar el momento fue el campeón defensor Scottie Scheffler, quien falló seis putts dentro de los diez pies, cuatro de ellos para birdie.

El putt final de birdie de Smalley desde poco menos de 15 pies lo colocó en un acumulado de 204, seis bajo par, dos golpes menos que Rahm y tres de ventaja respecto de McIlroy, Schauffele y Reed.

Scheffler hizo un putt de bogey de nueve pies en el último hoyo y estaba cinco detrás.

“Nunca he visto algo así”, dijo Scheffler. “Nunca he visto un tablero de líderes así, tan apretado. Entrando en la ronda de mañana, es literalmente el torneo de cualquiera”.

Pero comienza con Smalley, el jugador de 29 años que vive en Carolina del Norte y está jugando solo su quinto major, sin haber entrado nunca en el top 20. Tampoco ha ganado en la gira pero ha estado mejorando su forma últimamente. Viene de tres cierres consecutivos entre los 20 mejores.

Parecía que podría desmoronarse temprano, jugando en el grupo final con Maverick McNealy. Dispersó la bola desde el tee y comenzó con tres bogeys en cuatro hoyos para desaparecer de la enorme multitud en la cima del tablero de líderes.

Pero incluso en medio de las grandes ráfagas y los greens rápidos y aterradores, Smalley fue tan resistente como siempre. Tomó la delantera con un putt de birdie de 25 pies en el 15, par-cuatro — 551 yardas contra el viento — lo extendió a dos golpes al alcanzar el 16, par-cinco, en dos toques para otro birdie y luego tuvo un final de bogey-birdie.

Rahm tuvo un descuidado bogey de tres putts en el último hoyo que ensució ligeramente su 67 bajo par, pero fue parte del empate de cinco jugadores por el segundo lugar con el sueco Ludvig Aberg (68), el alemán Matti Schmid (65), el canadiense Nick Taylor (65) y el inglés Aaron Rai (67).

“Fue una ronda fantástica de golf y estoy emocionado de estar en una buena posición para mañana”, dijo Rahm.

McIlroy comenzó la tercera ronda cinco golpes detrás pero con 29 jugadores por delante de él. Se lanzó a un 66 bajo par — su 25ª puntuación en un torneo importante de 66 o mejor. No estaba seguro de dónde lo dejaría eso cuando terminó.

Pero sabía que hizo lo que necesitaba.

“Siento que todavía hice lo suficiente para pensar que tengo una oportunidad entrando en mañana”, dijo McIlroy.

Schauffele tuvo un 66 y Reed se recuperó con un 67, dos golpes detrás junto con McNealy, quien hizo bogey en el último hoyo para un 71.