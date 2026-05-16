Atropellan a mujer de 66 años al cruzar avenida Monterrey y Zapata

Un testigo en el sitio corroboró que la mujer cruzó entre los automóviles mientras esperaba el cambio de luz del semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Un testigo en el sitio corroboró que la mujer cruzó entre los automóviles mientras esperaba el cambio de luz del semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 66 años resultó con lesiones de consideración la tarde de este viernes, tras ser atropellada por un vehículo particular en la intersección de la avenida Monterrey y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Los PresidenteS.

El accidente se registró alrededor de las 14:29 horas, cuando la peatón, identificada como Elvia, intentó cruzar la vialidad de norte a sur sobre la avenida Monterrey. De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la mujer ingresó de manera imprevista a la superficie de rodamiento, siendo impactada por un automóvil en circulación.

La unidad involucrada es un Hyundai Elantra modelo 2014, color gris, que era conducido por Brisa, de 20 años, quien circulaba de poniente a oriente sobre la calle Emiliano Zapata, con la luz verde del semáforo a su favor al momento del percance.

Tras el impacto, paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a la lesionada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital San Gerardo para su valoración médica.

De acuerdo con la versión de la conductora, la peatón apareció de forma repentina entre los vehículos detenidos, lo que impidió detener la marcha a tiempo. Un testigo en el sitio corroboró que la mujer cruzó entre los automóviles mientras esperaba el cambio de luz del semáforo.

El peritaje determinó que la causa principal del accidente fue la falta de precaución de la peatón al invadir la vía preferente. Asimismo, se informó que la conductora fue sancionada por no portar licencia de conducir vigente.