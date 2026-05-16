Remonta Rory McIlroy y comparte liderato rumbo al cierre del Campeonato de la PGA

El norirlandés Rory McIlroy sale en el tee del hoyo 17 de la tercera ronda del Campeonato de la PGA en Aronimink Golf Club, el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)

El norirlandés Rory McIlroy sale en el tee del hoyo 17 de la tercera ronda del Campeonato de la PGA en Aronimink Golf Club, el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)

NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania.- Rory McIlroy realizó un potente golpe de salida en el sexto hoyo, de 397 yardas, y dejó una joya en el green, para deleite de una ruidosa multitud en Aronimink.

Hizo birdie para mantenerse con la vista puesta en su segundo título consecutivo en un major en un día en el que varios jugadores dieron grandes saltos en la tabla en condiciones más favorables.

Ni las banderas o el campo, nada molestó a McIlroy en Aronimink mientras remontaba desde el 105.º puesto al final de la primera ronda del Campeonato de la PGA hasta llegar a compartir el liderato tras cometer un bogey en el hoyo 17 para terminar 3 bajo par el sábado, un día después de que se quejara del montaje en Aronimink Golf Club.

“Siento que todavía hice lo suficiente como para pensar que tengo una oportunidad de cara a mañana”, dijo McIlroy.

¿Quién descartaría a McIlroy?

Ganó el Masters y busca unirse a Ben Hogan (1953), Arnold Palmer (1960), Jack Nicklaus (1972), Tiger Woods (2002) y Jordan Spieth (2015) como los únicos golfistas que han ganado los dos primeros majors del año en la rotación moderna.

McIlroy, el jugador número 2 del mundo, quedó enterrado en la clasificación el jueves después de firmar un 74. Solo cuatro jugadores en la historia han ganado un major tras estar en el puesto 50 o peor al final de la primera ronda.

Su tercera ronda fue otra historia. Tuvo seis birdies, 10 pars y dos bogeys, para una tarjeta de 66.

“He logrado salir un poco de ese hoyo, y estoy orgulloso de mí mismo por haberlo hecho, pero queda un día más, y siento que —otra vez— si puedo, dependiendo de lo que hagan los demás, estar lo suficientemente cerca del liderato, siento que todavía tengo una buena oportunidad”, añadió el norirlandés.

Dos días largos en Aronimink produjeron el mayor marcador respecto al par tras 36 hoyos para liderar el Campeonato de la PGA en 14 años. Los 15 jugadores separados por dos golpes lo convirtieron en el mayor embotellamiento de cara a un fin de semana en un major desde 2002. En un momento de la tarde del sábado, había 28 jugadores separados por dos golpes.

McIlroy se quejó del montaje en Aronimink un día antes, pero el sábado suavizó un poco sus críticas.

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Golfistas aprovechan las condiciones favorables

El viento, el frío y la lluvia de las dos primeras rondas dieron paso en gran medida a un clima más cálido que pudo haber ayudado a que hubiera tantos birdies.

Chris Kirk hizo ocho —incluidos cinco birdies en seis hoyos en los primeros nueve— camino a un 65, y Michael Kim hizo birdie en seis de sus primeros siete hoyos. Justin Rose, que ganó en Aronimink en el AT&T National de 2010, firmó un 65 de 5 bajo par para escalar en la clasificación y quedar con claras opciones de alcanzar el liderato.

Rose señaló diferencias sutiles en el campo respecto al día anterior, cuando firmó 73 y estuvo en peligro de no pasar el corte antes de embocar desde el fairway en el 18 para hacer eagle.

Indicó que las banderas estaban “apenas un poco más predecibles”.

Hay mucho dinero en juego, además del prestigio de ganar un major.

El Campeonato de la PGA elevó este año su bolsa total de premios a 20,5 millones de dólares, un aumento de 1,5 millones respecto al año pasado, aunque sigue siendo la tercera entre los tres majors estadounidenses.

El ganador se llevará 3.690.000 dólares.