Pierde Cristiano Ronaldo otra final y sigue sin conquistar un título en Arabia Saudí

Al-Nassr cayó ante Gamba Osaka en la final asiática y dejó escapar otro campeonato esta semana

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Portugal en el partido contra HungrÃ­a por las eliminatorias del Mundial, el 14 de octubre de 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Portugal en el partido contra HungrÃ­a por las eliminatorias del Mundial, el 14 de octubre de 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

RIAD, Arabia Saudí.- Cristiano Ronaldo tendrá que seguir esperando para conseguir su primer trofeo importante en Arabia Saudí después de que el Al-Nassr perdió el sábado 1-0 ante el Gamba Osaka de Japón en la final de la Liga de Campeones Asiática Dos.

Un gol en la primera mitad del delantero turco Deniz Hammat ayudó a Osaka a asegurar el título de la segunda categoría de Asia, pese a que Al-Nassr dominó la posesión y tuvo más remates a puerta.

La derrota llegó cinco días después de que Al-Nassr estuviera a segundos de ganar la Saudi Pro League por primera vez desde 2019, pero encajó un gol en el tiempo añadido y dejó que la lucha por el título se decidiera en la última jornada el jueves.

Fue una noche frustrante para el equipo local. Al-Nassr generó varias ocasiones en la primera mitad, pero Osaka se adelantó a los 30 minutos. Hammat se giró y sacó un disparo raso al ángulo inferior desde dentro del área y tras una larga revisión del VAR por posible fuera de juego, el gol fue validado.

“Estoy feliz de marcar y ayudar al equipo y de dar lo mejor por este club”, expresó Hammat, que se retiró lesionado al descanso. “Estaba nervioso mirando en la segunda mitad, pero lo más importante es que ganamos y estoy orgulloso de mis compañeros. Ahora es momento de celebrar y disfrutar”.

Osaka defendió con muchos hombres y disciplina, lo que dificultó que el ataque repleto de estrellas de Al-Nassr generara ocasiones claras.

Cristiano, quien se incorporó al club en diciembre de 2022, estuvo cerca de empatar justo antes del descanso, pero su cabezazo a corta distancia tras un centro de João Felix se fue desviado. Felix, que fichó procedente del Chelsea en julio, estuvo aún más cerca a falta de 13 minutos, cuando estrelló el balón en el poste un disparo raso desde fuera del área.

Pese a la doble decepción de esta semana, Al-Nassr todavía puede asegurar la Saudi Pro League. Tiene dos puntos más que el Al-Hilal antes de la última jornada el jueves ante Damac.