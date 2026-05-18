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Shakira es absuelta en un caso de fraude fiscal en España

Ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares)

Shakira en el Festival Global Citizen en Nueva York el 27 de septiembre del 2025. (Charles Sykes/Invision/AP)
AP

MADRID (AP) — Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

La decisión llega luego de años de problemas fiscales de la superestrella colombiana en España.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país. Las autoridades españolas sólo pudieron acreditar que Shakira vivió en territorio español ese año un total de 163 días, señaló el tribunal.

En la última década, las autoridades tributarias españolas han intensificado su ofensiva contra astros del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de los impuestos adeudados. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión fiscal, pero evitaron ir a la cárcel gracias a una disposición que permite a un juez eximir de cumplir condenas de menos de dos años a quienes delinquen por primera vez.

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