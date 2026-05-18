Se lleva Tecos serie completa sobre Dorados

Nuevo Laredo, Tam.- Tecos de los Dos Laredos arribó a la cifra de 15 victorias en la temporada tras vencer la noche de este domingo en el Parque La Junta 3 carreras por 1 a Dorados de Chihuahua, gracias a triple con casa llena de parte de Cade Gotta en el fondo del octavo rollo, en un juego que pasó por diversas interrupciones derivadas de fallas en el suministro eléctrico de la zona, acompañadas de fuertes vientos y llovizna persistente.

Ahora fue Cade Gotta quien se puso la capa de héroe, al disparar electrizante batazo al fondo del jardín izquierdo-central para definir el encuentro en el octavo episodio y darle a los emplumados su segunda serie por barrida de la semana.

El texano Ryan Hendrix (1-2, 4.20) fue el pitcher beneficiado en la decisión con trabajo de una entrada, un hit, carrera limpia, ponche y un golpeado a sus números. Jackson Rees, con su aparición 16 del año, rubricó el salvamento al retirar el noveno inning en orden con un abanicado y dos rolas al cuadro.

La caída de los visitantes correspondió al relevo de Gabriel Ynoa (0-2, 10.61) con tres anotaciones limpias aceptadas, dos hits y un ponche en un tercio de labor en el octavo rollo.

Luego de dos amenazas serias en la segunda y cuarta entradas -esta última dejando casa llena-, Dorados (8-19) fue el primer equipo en irse al frente al mover el marcador 1-0 en el amanecer del octavo inning. Ante el relevo del vencedor Ryan Hendrix, fue Mark Contreras quien abrió la tanda por la vía del dolor, avanzado en toque de sacrificio de Leobaldo Piña, movido a la antesala vía wild pitch y llegando a tierra prometida con imparable dentro del cuadro de Carlos Muñoz.

Como fue la tónica de esta serie de fin de semana, y después de amenazar en múltiples ocasiones con una casa llena incluida sin fructificar, Tecos (15-12) no bajó los brazos y armó el gran regreso en la misma entrada. Ya con dos tercios, el relevo del derrotado Gabriel Ynoa permitió hits consecutivos de Luis de los Santos y Francisco Córdoba, sumándose a los senderos el bateador emergente Francisco Arcia vía base por golpe.

En cuenta de dos y dos, Cade Gotta puso la pelota a viajar entre jardín central y derecho con triple que vaciaba las bases -su primero del año-, anotando Luis de los Santos, el corredor emergente Alan López y Francisco Arcia las carreras que sentenciaban otro cierre dramático por tercera noche consecutiva en los nidos de la frontera.

Jackson Rees llegó al noveno acto con la misión de mantener la ventaja, logrando su segundo salvamento de la temporada al retirar en orden con ponche registrado la parte baja del line up visitante.

Tyler Ivey (3.2IP, 3H, 2BB, 2K) inició en la loma por la novena local, acompañado por relevos de Jonathan Haab (1.1IP, 2K), Adolfo Ramírez (1.0IP, 2K) y Michael Gomez (1.0IP, 1BB, 2K).

Por los del ‘Estado Grande’, Emilio Vargas (4.2IP, 3H, 3BB, 6K) comenzó en el cerrito, seguido del zurdo Demetrio Gutiérrez (0.2IP, 1BB, 1K), Samuel Alvarado (0.2IP, 1BB), Ralph Garza Jr. (0.2IP, 1BB), el zurdo John Woodward (0.2IP, 1BB) y Leonardo Taveras (0.1IP, 1H) quien desperdició su tercera chance de salvar en la campaña.

La semana que inicia será completa para Tecos de los Dos Laredos en la carretera al jugar de martes a jueves en Aguascalientes frente a Rieleros, y de viernes a domingo ante Charros de Jalisco en Zapopán.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E CHIH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 TECOS 0 0 0 0 0 0 0 3 x 3 6 1

PG: Ryan Hendrix (1-2, 4.20); PP: Gabriel Ynoa (0-2, 10.61); SV: Jackson Rees (2, 1.65). HR: No hubo.