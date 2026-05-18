Triunfa 2-0 Reales ante Cardenales

El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City batea un elevado de sacrificio para que anotara su compatriota Maikel García en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)

El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City batea un elevado de sacrificio para que anotara su compatriota Maikel García en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Stephen Kolek permitió cuatro hits en 6 1/3 entradas y los Reales de Kansas City vencieron el domingo 2-0 a los Cardenales de San Luis para poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

Kolek (2-0) ponchó a tres y dio una base por bolas en su tercera apertura de la temporada, después de regresar el 5 de mayo tras una distensión en el oblicuo izquierdo.

Daniel Lynch IV lanzó un episodio y dos tercios y Lucas Erceg trabajó la novena para conseguir su 11mo salvamento de la temporada.

Pérez disparó el primer lanzamiento que vio en la cuarta entrada, enviándolo 392 pies a las gradas sobre el jardín izquierdo para su séptimo jonrón de la temporada y ampliar la ventaja de Kansas City a 2-0.

Andre Pallante (4-4) permitió dos carreras (una limpia) con ocho hits y ponchó a siete en 6 2/3 entradas, mientras que los Cardinals vieron cortada su racha de tres victorias consecutivas.

El venezolano Maikel García pegó un sencillo por el centro para abrir el juego, avanzó a tercera base cuando Victor Scott II dejó escapar el sencillo de Vinnie Pasquantino y anotó con el elevado de sacrificio de Pérez al jardín izquierdo para darle a los Reales una ventaja de 1-0.

El campocorto de los Cardenales, Masyn Winn, salió del juego cojeando ligeramente y favoreciendo su pierna izquierda al regresar al dugout en la parte baja de la séptima entrada después de ganarle a un intento de doble play en la primera base. El mánager Oliver Marmol comentó que Winn tenía molestias en la rodilla izquierda y que su estado se evaluaría día a día.