Triunfa 2-0 Reales ante Cardenales

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Stephen Kolek permitió cuatro hits en 6 1/3 entradas y los Reales de Kansas City vencieron el domingo 2-0 a los Cardenales de San Luis para poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas.
Kolek (2-0) ponchó a tres y dio una base por bolas en su tercera apertura de la temporada, después de regresar el 5 de mayo tras una distensión en el oblicuo izquierdo.
Daniel Lynch IV lanzó un episodio y dos tercios y Lucas Erceg trabajó la novena para conseguir su 11mo salvamento de la temporada.
Pérez disparó el primer lanzamiento que vio en la cuarta entrada, enviándolo 392 pies a las gradas sobre el jardín izquierdo para su séptimo jonrón de la temporada y ampliar la ventaja de Kansas City a 2-0.
Andre Pallante (4-4) permitió dos carreras (una limpia) con ocho hits y ponchó a siete en 6 2/3 entradas, mientras que los Cardinals vieron cortada su racha de tres victorias consecutivas.
El venezolano Maikel García pegó un sencillo por el centro para abrir el juego, avanzó a tercera base cuando Victor Scott II dejó escapar el sencillo de Vinnie Pasquantino y anotó con el elevado de sacrificio de Pérez al jardín izquierdo para darle a los Reales una ventaja de 1-0.
El campocorto de los Cardenales, Masyn Winn, salió del juego cojeando ligeramente y favoreciendo su pierna izquierda al regresar al dugout en la parte baja de la séptima entrada después de ganarle a un intento de doble play en la primera base. El mánager Oliver Marmol comentó que Winn tenía molestias en la rodilla izquierda y que su estado se evaluaría día a día.