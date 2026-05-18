Gol y asistencia de Messi guían a Inter Miami al 2-0 ante Portland

German Berterame, izquierda, delantero del Inter Miami, corre para abrazar a Leo Messi (10) después de anotar frente a Portland Timbers durante el primer tiempo del partido del fútbol de la MLS, el domingo 17 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

German Berterame, izquierda, delantero del Inter Miami, corre para abrazar a Leo Messi (10) después de anotar frente a Portland Timbers durante el primer tiempo del partido del fútbol de la MLS, el domingo 17 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó un gol y dio una asistencia en otro, mientras Inter Miami ganó su primer partido en el Nu Stadium, 2-0 sobre los Portland Timbers el domingo.

El mexicoargentino Germán Berterame también marcó para Inter Miami, que registró tres empates y una derrota en su nuevo estadio con capacidad para 26.000 espectadores antes de la victoria del domingo.

Messi abrió el marcador con su 13er gol de la temporada a los 31 minutos. El uruguayo Luis Suárez envió un pase hacia el interior para Telasco Segovia, quien prolongó el balón para Messi, que venció al arquero de Portland James Pantemis.

Inter Miami amplió la ventaja con el gol de Berterame a los 42 minutos. Messi regateó a dos defensas y centró para Berterame, que definió junto al poste izquierdo.

Los Timbers tuvieron la primera ocasión clara de gol cuando el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, desvió el disparo de Cole Bassett desde el borde del área grande en el minuto 11.

El habitual canto, los vítores, el ondear de banderas y el redoble de tambores de los grupos organizados de aficionados de Inter Miami, “La Familia”, estuvieron ausentes hasta avanzada la segunda parte. Según se informó, los grupos están molestos porque los jugadores no han reconocido su presencia en el nuevo estadio y permanecieron en silencio como forma de protesta antes de comenzar a cantar a los 85 minutos.

El partido fue el primero entre los equipos desde que el entrenador de Portland, Phil Neville, fue despedido como técnico de Inter Miami en 2023, poco antes de que Messi empezara a jugar para las Garzas.

Neville es amigo cercano del copropietario de Inter Miami, David Beckham, y comentó a los periodistas, después de que los Timbers llegaron al sur de Florida a finales de la semana pasada, que era consciente de que la elección de Messi de ir a Miami probablemente significaría un cambio de entrenador. Desde entonces, el club ha tenido cuatro técnicos, incluidos dos interinos, todos ellos de la Argentina natal de Messi.

Al inicio de la temporada (2023), no me hacía ilusiones de que probablemente cuando/si él llegaba yo no estaría aquí, y eso está totalmente bien”, afirmó Neville en referencia a Messi. “Entendí el fútbol”.

El domingo también fue el primer partido de Inter Miami desde que el equipo reveló que el delantero Tadeo Allende se sometió a lo que se describió como una cirugía artroscópica exitosa en la rodilla derecha “para abordar la molestia que había estado experimentando en las últimas semanas”. No hay un plazo para su regreso.