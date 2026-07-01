Mueren tres aficionados por asfixia en festejo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos mujeres y un hombre fallecieron por asfixia durante la multitudinaria celebración que se escenificó la noche de martes en el centro de la capital mexicana tras la victoria que logró la selección de México sobre Ecuador, que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial.

Las muertes fueron confirmadas la madrugada del miércoles por la Secretaría de Salud capitalina, que indicó en su cuenta de X que en calles cercanas al céntrico Paseo de la Reforma fueron encontradas tres personas inconscientes que perecieron por asfixia. Los fallecidos tenían 48, 44 y 19 años. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre cómo ocurrieron las muertes.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo en su cuenta de la red social que los equipos de emergencia atendieron de inmediato el reporte sobre las tres personas inconscientes, pero habían fallecido.

Brugada aprovechó para hacer un llamado a la población a celebrar “con responsabilidad, cuidado y empatía”.

El martes por la noche, fuegos artificiales y cohetes se elevaron en torno al Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el “Ángel”, mientras una muchedumbre de mexicanos festejaba a lo largo de 5 kilómetros de avenidas, las que unen la principal plaza capitalina, apodada el “Zócalo”, con las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

En la zona se instalaron decenas de pantallas enormes para seguir el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que México ganó 2-0 a Ecuador.

Mediante un video en las redes sociales, Brugada dijo que había un millón de personas celebrando en las calles e instó a la gente a dejar de aproximarse a la zona céntrica, a fin de mitigar la aglomeración. En vez de ello, sugirió ir a un concierto de una conocida banda de cumbia en el oriente de la ciudad.

“Ya tenemos un millón de vecinos ciudadanos en las calles, festejando”, comentó la alcaldesa, quien vio el partido en un festival de aficionados en la zona de Azcapotzalco, en el noroeste de la ciudad. “Los invito a que vayan al Palacio de los Deportes, en la gran explanada, en el estacionamiento de manera gratuita, está el grupo Cañaveral, ya no vayamos al Ángel de la Independencia ni al Caballito (la estatua de Carlos IV) ni a la Avenida Reforma, ya está muy saturado”.

En realidad, toda la Ciudad de México estaba desbordada. Bandas improvisadas aparecían en las esquinas, carritos llenos de cohetes —conocidos como “toritos”— se abrían paso apenas por las calles abarrotadas de gente que no podía moverse.

Los envases con alcohol corrían de mano entre juerguistas jóvenes. Y cientos de personas intentaban acercarse al centro, unas con más éxito que otras.

La victoria fue la primera de México en un duelo mundialista de eliminación directa desde 1986, cuando el país albergó también el torneo.

“Esto es muy emocionante”, dijo Denisse Ildefonso, una cocinera de 20 años, quien se describió como “muy aficionada” al fútbol, mientras saltaba gritando “¡Sí se pudo, sí se pudo!” entre las luces verdes, blanca y rojas.

Ildefonso abriga la esperanza de que México sea monarca de este Mundial.

Familias, grupos de amigos y miles de jóvenes estallaron en gritos mientras unos aficionados se organizaban para lanzar a otros por los aires entre los vítores de la multitud.

“Me siento muy orgulloso de ser mexicano”, gritó Erick Rubio, un universitario de 22 años que había gritado hasta quedarse afónico cuando Julián Quiñones anotó el primer gol.

Con la poca voz que le quedaba, Rubio entonaba el “Cielito Lindo”.

La escena se repetía por decenas de barrios, bares y hasta estacionamientos reconvertidos en festivales futboleros en honor de una selección que sigue invicta y que provoca una nueva fiesta para toda la noche.

Los festejos también se vieron empañados por un ataque armado que ocurrió la noche del martes en una cancha deportiva del estado central de Morelos, vecino a la capital mexicana, donde aficionados fueron agredidos con armas de fuego mientras veían el partido. En el incidente murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas, informó en un comunicado la fiscalía estatal.