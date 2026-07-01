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De nuevo, baja precio del huevo en martes de mercado

Aguacate y tomate también descendieron en sus costos

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, descendió su costo al pasar de 50 a 39 pesos.

El chile poblano también redujo su valor al pasar de 50 a 45 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 42 a 37 pesos el kilo, mientras que el chile serrano subió de 30 a 33 pesos el kilo, el chile jalapeño repitió a 29 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 18 a 14 pesos el kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 17 a 18 pesos el kilo y, el aguacate, bajó de 77 a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña se mantuvo en 29 pesos el kilo.

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