Prevé TecNM mil 200 jóvenes de nuevo ingreso

Nuevo Laredo, Tam.- Benito Sánchez Raya, director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, informó que tras concluir el semestre enero-junio, la institución se encuentra desarrollando cursos de verano para estudiantes que buscan adelantar materias o regularizar su carga académica, además de realizar actividades propedéuticas para aspirantes de nuevo ingreso.

“Actualmente los jóvenes de nuevo ingreso participan en cursos de nivelación en áreas como química y física, con el objetivo de homologar conocimientos antes del inicio del próximo ciclo escolar. La intención es llevar un estimado de mil 200 jóvenes de nuevo ingreso y las actividades académicas para todos los semestres iniciarán el próximo 24 de agosto”, destacó el director del Tecnológico.

Sánchez Raya indicó que durante el verano también se ofrecen cursos de inglés para la población en general y programas de natación para niños y jóvenes. Asimismo resaltó que el Tecnológico continúa ampliando su oferta educativa con nuevas carreras y posgrados.

“Nuestras tres carreras con más oferta presencial las tenemos también en modalidad en línea, siendo estas las de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, así se abren más oportunidades para quienes por cuestiones de trabajo, no pueden acudir a nuestras instalaciones”, explicó.

Para concluir dijo que entre las nuevas opciones académicas destacan la Ingeniería en Logística, así como las maestrías en Ingeniería, Inteligencia Artificial y Administración, esta última en modalidad en línea y dirigida a egresados de diversas licenciaturas.