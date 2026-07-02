Barra de Abogados lleva lotería, regalos y convivencia a familias de Valles del Paraíso

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La tarde de este miércoles, la Asociación Barra de Abogados de Nuevo Laredo, presidida por el Lic. Jorge Miranda Niño, realizó una lotería comunitaria en la colonia Valles del Paraíso, donde decenas de familias disfrutaron de una tarde de sana convivencia.

Durante el evento se entregaron regalos, alimentos y diversos premios a los asistentes, quienes agradecieron a la asociación por acercar este tipo de actividades que fomentan la unión entre los vecinos y brindan momentos de alegría para las familias del sector.

El Lic. Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por su equipo de trabajo, integrado por el Lic. Gustavo Quintana y la señora Julia Delgado, quienes convivieron con los habitantes de la colonia y escucharon sus principales necesidades.

Como parte de las actividades, el Lic. Gustavo Quintana, reconocido por su impulso al deporte en el sur de la ciudad, hizo entrega de balones de fútbol a las niñas y niños presentes, promoviendo la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Al dirigir un mensaje a los asistentes, el Lic. Jorge Miranda Niño anunció que próximamente la colonia Valles del Paraíso será sede de una brigada médico-asistencial, por lo que invitó a los vecinos a mantenerse atentos a la página de Facebook Jorge Luis Miranda Niño, donde se dará a conocer la fecha, el horario y los servicios que estarán disponibles para beneficio de la comunidad.

Con estas acciones, la Asociación Barra de Abogados de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir recorriendo las colonias de la ciudad con programas sociales que contribuyan al bienestar de las familias neolaredenses.