Acerca Oficina Fiscal servicios a los trabajadores de maquilas

Con el objetivo de acercar los servicios gubernamentales a los trabajadores y facilitar la regularización de documentos vehiculares

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Roque Hernández Reyes, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo.

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Roque Hernández Reyes, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar los servicios gubernamentales a los trabajadores y facilitar la regularización de documentos vehiculares, la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo firmó un convenio de colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora, informó su titular, Roque Hernández Reyes.

“La intención es evitar que los empleados tengan que ausentarse de sus labores o perder ingresos al acudir personalmente a las oficinas fiscales, el acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año y será evaluado de manera mensual para atender cualquier situación que pudiera surgir durante su implementación”, detalló Hernández Reyes.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el salón de actos de la organización sindical encabezada por Roberto Celestino Flores Huerta.

Cabe señalar que este convenio permitirá brindar atención directa a los más de 22 mil trabajadores afiliados al sindicato pertenecientes a 33 maquiladoras de la ciudad, para realizar trámites relacionados con placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir.

Además, tanto el sindicato como la dependencia estatal designarán representantes que mantendrán comunicación constante para agilizar procesos, resolver dudas y coordinar la atención a los trabajadores.

Como parte de las facilidades otorgadas, la Oficina Fiscal habilitará mecanismos especiales para la recepción de pagos y, en caso necesario, abrirá sus puertas los sábados para realizar trámites que requieran la presencia física del contribuyente, como la toma de fotografía para licencias o la entrega de documentación vehicular.

Para concluir el jefe de la Oficina Fiscal, señaló que esta estrategia responde a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de llevar los servicios gubernamentales directamente a organismos, instituciones y sectores productivos.

Adelantó que próximamente podrían concretarse convenios similares con estudiantes de nivel superior, instituciones educativas y el magisterio, con el propósito de ampliar el acceso a los servicios fiscales y beneficiar a un mayor número de ciudadanos.