Consigue Tecos su primera barrida

Laredo, Tx.- Noche de par de cuadrangulares, tres producidas y dos anotadas de Yadiel Hernández, más vuelacercas solitario de Zoilo Almonte, en combinación con el pitcheo combinado que volvió a mostrarse en momentos importantes del juego, fueron los factores clave para que Tecos de los Dos Laredos sacara la escoba al superar 7 carreras por 3 a Saraperos de Saltillo en la noche del domingo en el Uni-Trade Stadium.

El patrullero Yadiel Hernández, ahora con porcentaje de bateo de .324, se fue de 4-2 con tercia de empujadas, dos llegadas a la registradora y sus primeros dos cuadrangulares de la temporada. Zoilo Almonte colaboró con par de anotadas y una impulsada al irse también de 4-2 con cuadrangular incluido.

Michael Gomez (1-0) firmó su segundo triunfo con la novena fronteriza, primero de este 2026, con labor de dos innings lanzados y dos ponches en la parte final del juego. Antonio Candelario iniciaba por los de casa en el cerrito, teniendo registro de 3.2 entradas, tres imparables, dos carreras limpias aceptadas, tres bases por bolas y cinco rivales abanicados.

El zurdo Cameron Alldred (0-1) fue el abridor y derrotado por la visita, aguantando solamente 2.1 episodios, de siete imparables y cinco anotaciones limpias.

La carrera de la quiniela llegó para Saraperos (1-7), pues con casa llena, Sandy León recibió base por bolas para que Fernando Villegas cruzara el plato en el amanecer del segundo rollo.

Tecos (5-4) respondió de inmediato con el empate a 1 en la baja de ese segundo inning con sencillo de Zoilo Almonte al jardín de en medio, doble al derecho de parte de Luis de los Santos y elevado de sacrificio de Jesús Castillo al bosque central.

La novena Binacional se despachó con la cuchara grande en el cierre del tercer rollo para ponerse 5-1 arriba en el score. Con doble al izquierdo, Harold Ramírez envió a Cade Gotta al plato para que los de casa tomaran la ventaja; enseguida, Yadiel Hernández mandó la pelota por encima de la barda izquierda con hombre a bordo, y tras el primer out, Zoilo Almonte también ponía a volar la pelota por el mismo rumbo. Este vuelacercas marcaba la salida del abridor Cameron Alldred.

Para el cuarto rollo, también por la vía del poder al bosque izquierdo, Alberth Martínez acercó a los del sarape 5-2 ante lanzamientos de Antonio Candelario.

El segundo cuadrangular de la noche para Yadiel Hernández llegó al jardín de la izquierda en la baja de la quinta tanda, dándole la bienvenida al relevista zurdo Alex Claudio para colocar 6-2 los cartones para los de casa. Al siguiente inning, con hit al derecho, Cade Gotta empujaba a Jordan Díaz, representando carrera sucia para el japonés Kazuki Yabuta.

Saltillo recortó camino en el score a 7 por 3 en la séptima, con infield hit por la antesala del cubano Oscar Colás, empujando a Brandon Villarreal. Esa carrera era aceptada en el relevo del diestro Adolfo Ramírez.

Las últimas dos entradas fueron de mero trámite para Michael Gomez, retirando en orden ambos innings y con un ponche en cada episodio, para ser el vendedor luego de 2 horas y 53 minutos de juego.

Darío Gardea (1.1IP, 3H, 3K) también apareció desde el bullpen local. Por la visita relevaron Deolis Guerra (1.2IP, 1BB, 2K), Cameron Cotter (0.2IP), Mario Meza (1.0IP, 1K) y Jesús Cruz (1.0IP, 2K).

El equipo de los Dos Laredos tendrá semana completa en la carretera al visitar de martes a jueves a Sultanes en Monterrey, y de viernes a domingo a Acereros en Monclova. Dentro de dos semanas se espera la visita de Caliente de Durango y Toros de Tijuana a los nidos de la frontera.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E SLW 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 8 1 TECOS 0 1 4 0 1 1 0 0 X 7 11 0

PG: Michael Gomez (1-0, 6.75); PP: Cameron Alldred (0-1, 8.53); SV: No hubo: HR: Yadiel Hernández 2, Zoilo Almonte 1 (T2L); Alberth Martínez 1 (SLW).