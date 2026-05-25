Angelinos vencen 2-1 a los Rangers para su primera barrida

Reid Detmers, abridor de los Angelinos de Los Ángeles, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el domingo 24 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)

Reid Detmers, abridor de los Angelinos de Los Ángeles, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el domingo 24 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Reid Detmers estuvo cerca de la perfección durante ocho entradas, mientras ponchó a 14, una cifra máxima en su carrera, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 2-1 a los Rangers de Texas la noche del domingo gracias a un error de tiro de Justin Foscue en la novena entrada, para completar su primera barrida de una serie esta temporada.

Detmers retiró a 24 de 25 bateadores, permitiendo un jonrón de Jake Burger con un cambio al abrir la segunda entrada. Provocó 23 swings fallidos en 51 intentos y sus ponches igualaron a Emerson Hancock, de Seattle, el 2 de mayo contra Kansas City, como la mayor cantidad en las Grandes Ligas esta temporada.

Mike Trout empató la pizarra con un sencillo impulsor con el bate roto ante MacKenzie Gore en la tercera.

Después de que Sam Bachman (1-0) ponchó a Burger para dejar las bases llenas en la novena, el cubano Jorge Soler conectó un sencillo contra Gavin Collyer (1-1) con un out en la parte baja. Jo Adell recibió un pelotazo, Donovan Walton entró como corredor emergente por Soler y Oswald Peraza elevó un batazo suave, un bote, por encima del montículo que podía convertirse en doble matanza.

Foscue fildeó la pelota cerca de la segunda base y la trastabilló al sacarla del guante para hacer el tiro mientras pisaba la almohadilla. Su lanzamiento a primera se desvió tras botar lejos de Burger, y Walton anotó caminando.

La barrida de Los Ángeles llegó después de una mala racha de 1-9.