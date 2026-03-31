Inicia SST ‘Operativo de Semana Mayor 2026’ del 1 al 5 de abril

De igual manera se otorga atención médica a lesionados por accidente, atención prehospitalaria y traslado de pacientes a través del CRUM, que cuenta con 21 ambulancias operando en todo el estado. [Agencias]

De igual manera se otorga atención médica a lesionados por accidente, atención prehospitalaria y traslado de pacientes a través del CRUM, que cuenta con 21 ambulancias operando en todo el estado. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con el despliegue de más de 160 elementos del Sector Salud y las bases operativas las 24 horas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dará inicio el “Operativo de Semana Mayor 2026”, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Dijo que por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se estableció una estrecha coordinación con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales para instalar los 27 módulos en puntos turísticos de mayor afluencia de visitantes de 13 municipios de la entidad.

“Estos módulos, están conformados por personal del Sector Salud, dependencias gubernamentales y asociaciones para otorgar a la población consulta médica general, como es la detección de pacientes febriles para descartar padecimientos como dengue; pacientes con diarrea y hacer las muestras correspondientes para descartar el cólera, así como se realizan acciones de promoción de la salud, prevención, actividades de fumigación y abatización, entre otras”, detalló Hernández Campos.

De igual manera se otorga atención médica a lesionados por accidente, atención prehospitalaria y traslado de pacientes a través del CRUM, que cuenta con 21 ambulancias operando en todo el estado, un helicóptero y una avioneta; aunado a ello la COEPRIS realiza el control y fomento sanitario con muestreos y verificaciones correspondientes a los establecimientos, el agua y las playas para evitar daños a la salud.

Cabe mencionar que los módulos serán instalados del 1 al 5 de abril en los siguientes puntos de Tamaulipas: Hidalgo en tienda de conveniencia, en el Tomaseño y el Chorrito; Victoria en Altas Cumbres; Jaumave en tienda de conveniencia y parador turístico; Gómez Farías en la plaza principal; Matamoros en Playa Bagdad; Soto la Marina en Playa La Pesca; Aldama en Playa del Sol y Barra del Tordo; Altamira en Playa Tesoro; Madero en Playa Miramar, Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) y Plaza de Armas.

También se instalarán otros módulos en Victoria en el río San Marcos “San Marcazo; Tampico en parque Metropolitano; Reynosa en “La Playita” (margen del rio Bravo); Nuevo Laredo en Viveros y Parque Mendoza; San Fernando en playa Carbonera; Mante en El Nacimiento y Difusora; Jaumave en balneario El Ojito y río Los Nogales; Miguel Alemán en Bravo Fest (margen del rio Bravo); Abasolo en Las cascadas y Delicias; Padilla en el margen del río Purificación; Soto La Marina en playa Tepeguajes y río Tampiquito; y Altamira en Las Albercas.