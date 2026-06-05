Exhorta COMAPA mantener limpias las calles ante pronósticos de lluvias

La acumulación de residuos en calles y alcantarillas es una de las principales causas de obstrucciones que dificultan el flujo adecuado del agua

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana, Comapa de Nuevo Laredo exhorta a la ciudadanía a colaborar en la prevención de encharcamientos e inundaciones, manteniendo limpias las banquetas, frentes de viviendas y evitando arrojar basura en la vía pública.

La acumulación de residuos en calles, alcantarillas es una de las principales causas de obstrucciones que dificultan el flujo adecuado del agua durante las precipitaciones, provocando afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de las acciones preventivas, personal de Comapa continúa realizando labores de limpieza, mantenimiento y atención de reportes en diversos puntos de Nuevo Laredo, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria y pluvial ante la temporada de lluvias.

El organismo invita a la población a no depositar basura, ramas, escombros o desechos en la vía pública, así como a reportar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar el funcionamiento de la red de drenaje.

Para la atención de reportes, Comapa mantiene disponible la línea telefónica 072 y sus redes sociales oficiales, donde se brinda seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.

La prevención es una tarea compartida. Mantener limpia nuestra ciudad ayuda a proteger la infraestructura, reducir riesgos y favorecer el correcto desalojo del agua de lluvia.