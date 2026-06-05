Responde Municipio a urgencia en jardín de niños

Nuevo Laredo, Tam.- Como muestra de su compromiso permanente con la educación y el bienestar de la niñez neolaredense, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas dio respuesta inmediata a la solicitud de apoyo realizada por la comunidad educativa del Jardín de Niños Nuevo Laredo, ubicado en la colonia Las Torres, resolviendo una falla eléctrica que afectaba el funcionamiento del plantel y ponía en riesgo el desarrollo de las actividades escolares.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios acudió a la institución para realizar trabajos de revisión, reparación y sustitución de componentes dañados en la red eléctrica, logrando restablecer el servicio en la totalidad de las instalaciones y garantizando condiciones seguras para que las y los estudiantes concluyan el ciclo escolar.

La directora del plantel, María Domínguez, reconoció la pronta intervención del Gobierno Municipal y destacó que la respuesta fue fundamental para atender una problemática que afectaba directamente a alumnos y docentes.

“Llegó un momento en que toda la institución nos quedamos completamente en apagón. Ya no teníamos servicio eléctrico, no había aires acondicionados y las aulas estaban a oscuras. Estábamos preocupados por nuestros alumnos y por el riesgo que representaba esta situación. Afortunadamente recibimos respuesta y hoy nuestros niños están en un ambiente idóneo para su aprendizaje”, expresó.

De igual forma, agradeció la atención brindada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas y el seguimiento realizado por el director de Educación, Salvador Hernández.

“Qué bueno que nuestros niños van a terminar el ciclo escolar en un ambiente favorable. Queremos agradecer a la presidenta municipal porque nos escuchó y nos brindó este apoyo tan importante para nuestra comunidad educativa”, señaló.

La problemática se originó por fallas intermitentes en el suministro eléctrico que inicialmente afectaron dos aulas, pero que con el paso de los días se extendieron al resto del plantel. La situación provocó la suspensión del funcionamiento de equipos de aire acondicionado, salones a oscuras y preocupación entre padres de familia y personal docente ante el riesgo de un posible corto circuito.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de atender de manera cercana y oportuna las necesidades de las instituciones educativas, fortaleciendo la infraestructura escolar y garantizando espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje de niñas y niños.