Muere a los 72 años el actor Anthony Head

ARCHIVO - Anthony Head llega a la premier europea de The Iron Lady' el miércoles 4 de enero de 2012, en Londres. (AP Foto/Jonathan Short, Archivo)

ARCHIVO - Anthony Head llega a la premier europea de The Iron Lady' el miércoles 4 de enero de 2012, en Londres. (AP Foto/Jonathan Short, Archivo)

LONDRES (AP) — Anthony Head, el afable actor británico de voz suave conocido por sus papeles en “Buffy the Vampire Slayer” (“Buffy la cazavampiros”) y “Ted Lasso”, ha muerto, informó su familia el viernes. Tenía 72 años.

Las hijas de Head, las actrices Emily y Daisy Head, dijeron a la agencia de noticias Press Association que el actor falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

El intérprete se hizo conocido entre el público de la televisión británica en la década de 1980 como una de las dos mitades de una pareja romántica de esas de “¿lo harán o no lo harán?” en una serie de anuncios del café instantáneo Nescafé.

Head alcanzó la fama en Estados Unidos como el bibliotecario Rupert Giles, mentor del personaje principal en la serie sobrenatural de culto “Buffy the Vampire Slayer”, que se emitió de 1997 a 2003.

Más recientemente interpretó a Rupert Mannion, el exmarido villanesco de Rebecca, el personaje de Hannah Waddingham, en “Ted Lasso”.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará, en los programas de los que formó parte y en el público que los ama”, manifestaron sus hijas. “Qué afortunadas somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotras”.