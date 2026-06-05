Promueve IMJUVE la paz y la prevención de adicciones entre estudiantes

Con la jornada “Por la Paz y Contra las Adicciones” realizada en la Escuela Secundaria General No. 4

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar entornos seguros, saludables y libres de adicciones entre las juventudes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) participó en la jornada “Por la Paz y Contra las Adicciones”, realizada en la Escuela Secundaria General No. 4.

Durante esta actividad, personal del IMJUVE acercó a las y los estudiantes diversas dinámicas de concientización, reflexión y participación, en coordinación con la organización IMPACTA Nuevo Laredo y la Dirección de Arte y Cultura, promoviendo herramientas que contribuyen al bienestar integral, la sana convivencia y la construcción de una cultura de paz.

La jornada permitió generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los jóvenes, fortaleciendo valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad, además de brindar información preventiva sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias adictivas.

“En el Gobierno Municipal que encabeza nuestra presidenta Carmen Lilia Canturosas estamos convencidos de que invertir en nuestras juventudes es construir un mejor futuro para Nuevo Laredo; por ello seguimos acercando a las escuelas actividades que promueven la paz, la prevención de adicciones, la sana convivencia y el desarrollo integral de las y los jóvenes”, destacó Jesús Espinoza, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, orientada a fortalecer el desarrollo integral de las juventudes neolaredenses mediante programas que favorezcan su crecimiento personal, académico y social.

El IMJUVE reiteró su compromiso de continuar acercando este tipo de iniciativas a las instituciones educativas de la ciudad, trabajando de manera coordinada con organismos, asociaciones y dependencias municipales para construir una comunidad más segura y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Finalmente, el instituto agradeció a la Escuela Secundaria General No. 4 por la invitación y a IMPACTA Nuevo Laredo, así como a la Dirección de Arte y Cultura, por sumar esfuerzos en esta jornada que contribuye positivamente al bienestar de la comunidad estudiantil.