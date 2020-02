Encarecen más tomate, nopales y limón

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la temporada de cuaresma, las tiendas comerciales incrementan los precios de productos de mar y también de la canasta básica, entre ellos el tomate, aguacate, nopales y limón.

Bolsitas de nopales, tomate, limón, aguacate, camarón seco, pescado, filetes, habas, lentejas, chícharo seco, entre otros productos registraron aumento en sus precios, limitando su compra para quienes perciben bajos salarios.

En un recorrido por los diferentes centros comerciales, se observaron los altos costos que representa adquirir este tipo de alimentos.

Por ejemplo, durante este viernes, la tienda comercial Smart ubicada en avenida César López de Lara #1800, el aguacate registró un aumento de 54.99 pesos que costaba el martes, pasó a 59.99 pesos el kilo, mientras que el tomate de 39.99 aumentó a 51.99 pesos el kilogramo.

Otros de los productos que aumentaron su precio fueron los nopales de 12.99 incrementaron a 21.99 y el limón de 26.99 a 34.99.

En Soriana Reforma, el kilo de limón se vende en 34.80, mientras que el tomate de $39.99 subió a 54.90, el kilo de nopales enteros aumentó de 12.99 a 37.90 y el aguacate se mantuvo en 49.90 pesos el kilo.

Muchas personas ya no compran comida de Cuaresma, porque no todos tienen acceso a dichos productos ya que no les alcanza con lo que ganan

.

Amas de casa han comentado que la preparación de alimentos típicos de la Cuaresma se ha vuelto muy complicada ofrecerlos a sus familias, debido al aumento en el precio de los insumos para su elaboración; por eso se dificulta poder consumir los acostumbrados platillos cuaresmeños.

Diana Reyna, dijo que las verduras podrían ser una opción, un poco menos cara que comprar pescado. Aunque aseguró que ya no son tan baratas como antes.

En tanto algunas legumbres tales como lentejas, garbanzos y habas, los que sí se consumen, también han subido su costo.

El limón que hace días no costaba ni 10 pesos el kilo, ayer se ofertó a 34.80.