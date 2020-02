Nacer el 29 de febrero no afecta en registros

NUEVO LAREDO, TAM.- No podemos negar que el 29 de febrero es una fecha inusual, porque sólo aparece en el calendario cada cuatro años, de manera que los nacidos en año bisiesto sólo podrán celebrar su cumpleaños en la fecha real cada 4 años y el resto deberán pasarla al 28 de febrero o al 1 de marzo, si es que deciden celebrarlo.

Eliseo Raúl Huerta, titular de la oficialía tercera del Registro Civil dijo que este 2020 es año bisiesto, es decir que cada cuatro años, se incrementa un día más a nuestro calendario, para sincronizarlo con el año solar, es por ello, que las personas que nacen en esta fecha oficialmente celebran su cumpleaños cada cuatro años.

“Desafortunadamente las personas que nacen este día celebran su cumpleaños de manera oficial cada cuatro años, sin embargo, durante el resto del año tienen que escoger entre festejarlo el día 28 de febrero o el primero de marzo”, manifestó.

El funcionario manifestó que para la tranquilidad de los ciudadanos que nacen el 29 de febrero no representa algún problema, ya que el registro en el sistema de base de datos se lleva con normalidad.

“Nosotros tenemos que registrar a la persona con el día que nació, no importa que haya nacido en este día, esta situación no afecta en lo mínimo en el registro federal de contribuyentes y la clave única de registro de población; el único detalle que presentan es que oficialmente su cumpleaños sería dentro de cuatro años, hasta el momento no hemos tenido registros con esta fecha, el único que conozco es de Noé Cuéllar, concesionario de Stereo 91”, comentó.