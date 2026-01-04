En marcha el programa de seguro patrimonial para ciudadanos cumplidos: Gobierno Municipal

Nuevo Laredo, Tam. La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio a conocer que por segundo año consecutivo el Gobierno Municipal pondrá en marcha el Programa de Seguro Patrimonial, una iniciativa que reconoce y premia a las y los contribuyentes cumplidos con un seguro gratuito para las primeras 20 mil personas que realizaron su pago del impuesto predial dentro del plazo establecido.

Durante el anuncio, la alcaldesa destacó que este programa no representa ningún costo adicional para los contribuyentes y forma parte de las acciones que impulsa su administración para incentivar la cultura del cumplimiento y corresponder a la confianza de la ciudadanía.

“Este programa es una forma de reconocer a las y los ciudadanos responsables que cumplen puntualmente con el pago de su predial. La gente confía en este gobierno porque ve que sus impuestos se traducen en mejor infraestructura, más servicios y mejores condiciones de vida para las familias de Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal.

El seguro gratuito que se otorga a través de este programa contempla dos coberturas importantes. En daños materiales, ofrece una protección de hasta 150 mil pesos por siniestros como incendios, rayos, explosiones, filtraciones, choques, caída de árboles o daños por humo. Además, en caso de robo con violencia, brinda una cobertura de hasta 40 mil pesos para muebles, electrodomésticos y objetos esenciales del hogar.

Canturosas Villarreal explicó que el proceso para activar la póliza es sencillo y automático. Al realizar el pago del impuesto predial en cualquiera de las cajas de la Tesorería Municipal, el contribuyente recibe un folio, el cual activa de manera inmediata la póliza de seguro, sin necesidad de trámites adicionales.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado a la sociedad civil a acercarse a las cajas de la Tesorería Municipal para realizar su pago correspondiente al impuesto predial 2026 y mantenerse al corriente en sus contribuciones.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población a aprovechar este programa, el cual no sólo brinda tranquilidad y respaldo a las familias, sino que fortalece la participación ciudadana y permite seguir construyendo una ciudad con mejores servicios, obras y oportunidades para todas y todos.