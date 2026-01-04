Invitan Municipio y DIF Nuevo Laredo a recoger boletos gratuitos para Festival del Día de Reyes

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo informan a la ciudadanía que este lunes 5 de enero se realizará la entrega de boletos gratuitos para el tradicional Festival del Día de Reyes Magos, por lo que se invita a las familias a acudir con anticipación a recogerlos y asegurar su acceso al evento.

La entrega de boletos se llevará a cabo en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, en el fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. Es importante señalar que todos los asistentes, tanto niñas y niños como personas adultas, deberán contar con boleto para ingresar al festival y se entregarán un máximo de 4 boletos por familia.

Los boletos son completamente gratuitos y serán requisito indispensable para accesar al Festival del Día de Reyes, que se celebrará el martes 6 de enero en el Polyforum La Fe.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo reiteran la invitación a la ciudadanía para que participe en esta celebración pensada para convivir en familia y disfrutar de una jornada llena de alegría, espectáculos y sorpresas para la niñez de Nuevo Laredo.