El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Invitan Municipio y DIF Nuevo Laredo a recoger boletos gratuitos para Festival del Día de Reyes

Este lunes 5 de enero en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo

Agencias
Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo informan a la ciudadanía que este lunes 5 de enero se realizará la entrega de boletos gratuitos para el tradicional Festival del Día de Reyes Magos, por lo que se invita a las familias a acudir con anticipación a recogerlos y asegurar su acceso al evento.
La entrega de boletos se llevará a cabo en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, en el fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. Es importante señalar que todos los asistentes, tanto niñas y niños como personas adultas, deberán contar con boleto para ingresar al festival y se entregarán un máximo de 4 boletos por familia.
Los boletos son completamente gratuitos y serán requisito indispensable para accesar al Festival del Día de Reyes, que se celebrará el martes 6 de enero en el Polyforum La Fe.
El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo reiteran la invitación a la ciudadanía para que participe en esta celebración pensada para convivir en familia y disfrutar de una jornada llena de alegría, espectáculos y sorpresas para la niñez de Nuevo Laredo.
En marcha el programa de seguro patrimonial para ciudadanos cumplidos: Gobierno Municipal
Nuevo récord turístico: 16.6 millones de visitantes en Tamaulipas, Sectur

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.