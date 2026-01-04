El Dólar
Nuevo récord turístico: 16.6 millones de visitantes en Tamaulipas, Sectur

Dejaron una derrama económica superior a los 15 mil 334 millones de pesos y una ocupación hotelera sin precedente

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Tamaulipas continúa consolidándose como un destino turístico de referencia al registrar, al cierre de 2025, más de 16 millones 679 mil 295 visitantes, una cifra récord en la historia del estado, destacó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

Al desglosar las cifras del Sistema Estatal para la Afluencia Turística, señaló que este número de visitantes representa un crecimiento del 17.5 % en comparación con 2024, lo que también se traduce en una derrama económica superior a los 15 mil 334 millones de pesos, impulsando el desarrollo local, beneficiando a miles de familias tamaulipecas y proyectando la riqueza natural de la entidad.

Refirió que, gracias al impulso, gestión y promoción del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas se sigue consolidando como una joya del turismo en todas sus variantes.

“Entre los atractivos más visitados destacan la icónica Playa Miramar, en Ciudad Madero; el encantador puerto de Tampico; el Pueblo Mágico de Tula, con su rica tradición en cuera tamaulipeca y enchiladas tultecas, y la monumental Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo, un nuevo símbolo del turismo religioso que atrae a peregrinos de todo el noreste mexicano”, señaló.

Con estos resultados, Tamaulipas reafirma su posición como un estado que lo tiene todo: playas, naturaleza, cultura, deporte y espiritualidad. “Los invitamos a descubrir por qué Tamaulipas Seguro te Enamora”, refirió el funcionario estatal.

Concluyó que este 2026 el puerto de Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, con lo que “tendremos en la entidad no solo la presencia de los 177 Pueblos Mágicos del país, sino la visita de potenciales compradores de México y del extranjero”.

 

Invitan Municipio y DIF Nuevo Laredo a recoger boletos gratuitos para Festival del Día de Reyes
La UAT reanuda labor administrativa y prepara el inicio del ciclo escolar

